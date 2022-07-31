Китайська космічна ракета впала на Землю: відоме місце приземлення (відео)

Уламки 22-тонної ракети-носія втретє за 2 роки неконтрольовано впали на поверхню планети.

Китайська ракета-носій Чанчжен-5В, точніше, те, що від неї залишилося, впала на Землю ввечері в суботу 30 липня. Повідомлень про пошкодження інфраструктури чи про людські жертви немає. Китай стверджує, що уламки, що вціліли після входу в атмосферу, впали в море Сулу, між Філіппінами і Малайзією, повідомляє SpaceFlightNow.

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Згідно з повідомленням Космічного командування ЗС США, відпрацьований ступінь китайської ракети Чанчжен-5В увійшов в атмосферу Землі о 19:45 за Києвом 30 липня. До цього, як уже писав Фокус, експерти прогнозували, що ракета увійде в атмосферу і впаде у невідомому місці у неділю, 31 липня.

[ + – ] Китайська ракета-носій Чанчжен-5В Фото: space.com

Ракета-носій Чанчжен-5В доставила на орбіту тиждень тому другий сегмент китайської космічної станції "Тяньгун". Після виконання своєї місії другий ступінь ракети почав свою подорож навколо Землі, щоб зрештою увійти в атмосферу і згоріти там. Але з огляду на той факт, що цей спуск на Землю не контролювався китайською стороною, американські військові та вчені були стурбовані тим, що уламки ракети можуть впасти на населені людьми території.

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Згідно з попередніми прогнозами експертів, не весь відпрацьований ступінь мав згоріти в атмосфері. Уламки, що залишилися, вагою від 4 до 9 тонн, повинні були впасти на Землю, але місце передбачуваного падіння було невідоме.

Тепер стало відомо із заяви китайської агенції CMSA, яка займається пілотованими космічними польотами, що уламки ракети, які не згоріли в атмосфері, впали в море Сулу, в точці, що відповідає 9 градусам північної широти і 119 градусам східної довготи. Море Сулу знаходиться в Тихому океані між Філіппінами, Малайзією та Індонезією.

Деякі жителі Малайзії та Індонезії розмістили у Мережі відео, на яких було показано падіння, як вони стверджують, уламків китайської ракети Чанчжен-5В. Повідомлень про те, що ракета впала не в море, а поблизу населених пунктів на суші поки що не надходило.

Ракета Чанчжен-5В вже втретє за два роки виконує некеровані спуски на Землю. У 2020 році уламки цієї ракети приземлилися в Західній Африці біля населених пунктів, але тоді ніхто не постраждав, у 2021 році уламки ракети впали в Індійському океані, неподалік Мальдівських островів, і ось знову ракета впала в море, але вже в Тихому океані.

Попередні прогнози щодо падіння ракети, як уже писав Фокус, говорили про те, що вона може впасти на території, де проживає майже 90% жителів Землі. Хоча ризик того, що хтось постраждає, був мінімальний, адже більшу частину цих територій займають океани, джунглі та пустелі, де не живуть люди.

Наступний запуск ракети-носія Чанчжен-5В заплановано на жовтень цього року, коли за її допомогою до космосу буде виведено третій та заключний сегмент китайської космічної станції "Тяньгун". Американські вчені вважають, що після виконання свого завдання ракета також виконає некероване падіння на Землю.

Щодо нашої планети, то вчені з'ясували, що Земля почала обертатися навколо своєї осі швидше і вже було зафіксовано новий рекорд швидкості її обертання. Чим це загрожує людям, Фокус вже писав.