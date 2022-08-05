Китай відправив у космос секретний багаторазовий космічний корабель: що відомо

Передбачається, що таємний об'єкт є космічним літаком.

У четвер, 4 серпня, з китайського космодрому Цзюцюань у космос вирушила космічна ракета Чанчжен 2F. На її борту був суворо засекречений експериментальний космічний корабель. Це вже вдруге за два роки Китай відправляє на навколоземну орбіту секретний багаторазовий апарат. Видання Space пише, що на думку експертів, цей апарат, швидше за все, є орбітальним космічним літаком, який може бути схожий на аналогічний американський літак.

Згідно з повідомленням китайського інформаційного агентства Сіньхуа, 4 серпня на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Чанчжен 2F був виведений багаторазовий випробувальний космічний корабель. Китайське ЗМІ повідомило, що запуск був успішним й апарат знаходиться у місці призначення. Згідно з повідомленням Сіньхуа, випробувальний космічний корабель перебуватиме на орбіті протягом певного періоду часу, але якого саме не вказано. Після виконання завдання з перевірки працездатності секретного багаторазового космічного корабля, він повинен повернутися в заздалегідь призначену точку посадки. Але куди саме також не повідомляється.

[ + – ] Згідно з повідомленням китайського інформаційного агентства Сіньхуа, 4 серпня на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Чанчжен 2F був виведений багаторазовий випробувальний космічний корабель Фото: space.com

Відомо, що китайське ЗМІ стверджує, що цей апарат відправлено на орбіту для подальшого використання космосу в мирних цілях. Космічні сили США пізніше засікли секретний китайський космічний апарат на висоті понад 300 км.

Жодних зображень багаторазового космічного корабля китайське ЗМІ не надало, а також немає жодної додаткової інформації про сам політ. Також у повідомленні не зазначено, що це вже другий запуск такого апарату в космос за 2 роки. Перший, як стверджують американські експерти, був здійснений ще в 2020 році.

Хоча про цей багаторазовий експериментальний космічний корабель мало що відомо, експерти припускають, що цей апарат може бути безпілотним космічним літаком. Виходячи з того, що ракета Чанчжен 2F може виводити на орбіту вантажі вагою трохи більше 8 тонн, цей космічний літак може бути схожий за розмірами і функціоналом на американський космічний літак X-37B Космічних сил США.

[ + – ] Виходячи з того, що ракета Чанчжен 2F може виводити на орбіту вантажі вагою трохи більше 8 тонн, цей космічний літак може бути схожий за розмірами і функціоналом на американський космічний літак X-37B Фото: wikipedia

Цей орбітальний космічний літак багаторазового використання створено компанією "Боїнг" для американських військових. У 2020 році американський космічний літак вирушив у свій 6 політ і ось уже понад 800 днів він знаходиться в космосі. Вважається, що США мають у своєму арсеналі два такі літаки, кожен завдовжки 8,8 метрів.

Китай також уперше відправив на орбіту в 2020 році, як вважається подібний до нинішнього, секретний багаторазовий експериментальний космічний літак. Два роки тому про цей запуск було відомо так само мало. Єдине, що стало відомо, це те, що китайський космічний літак пробув на орбіті 2 дні, випустив у космос якийсь вантаж і повернувся на Землю.

Фокус уже писав про секретну місію російського супутника, який, як вважають експерти, може бути супутником-шпигуном, призначеним для стеження в космосі за подібним американським апаратом.

Також Фокус писав про те, що уламки китайської космічної ракети Чанчжен-5В знайшли місцеві жителі Індонезії та Малайзії. Ця некерована ракета майже повністю згоріла в атмосфері, але її частини все ж таки досягли поверхні. Хоча, як стверджувала китайська сторона, усі уламки впали в море біля Філіппін.