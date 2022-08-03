Російський супутник-шпигун, можливо, стежитиме за своїм космічним "колегою" із США

Обидва військові супутники в четвер, 4 серпня, знаходитимуться на дуже близькій відстані один від одного.

Росія відправила в космос у понеділок, 1 серпня, супутник-шпигун "Космос 2558", щоб той, можливо, стежив за таким самим військовим супутником США під назвою "USA 326". Про це пише видання Space.

Видання пише, що ще до того, як російського супутника запустили в космос, ходили чутки, що це супутник-шпигун, основне завдання якого стежити за подібним до себе американським космічним апаратом.

Згідно з повідомленням "Роскосмосу" в офіційному Telegram-каналі, 1 серпня, незадовго до півночі, ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецька з "космічним апаратом, розробленим на користь Міноборони Росії". Назва цього апарату "Космос 2558".

Фото: Telegram

За словами Марка Лангброка, блогера з Нідерландів, який займається відстеженням польотів військових супутників у космосі, чутки про те, що російський супутник-шпигун стежитиме за американським військовим супутником "USA 326", можуть знайти своє підтвердження чи спростування вже найближчим часом. За словами Лангброка, російського військового супутника запущено в ту ж орбітальну площину, що і його американський "колега", який вирушив у космос на борту ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

[ + – ] Росія відправила в космос у понеділок, 1 серпня, супутник-шпигун "Космос 2558", щоб той, можливо, стежив за таким самим військовим супутником США під назвою "USA 326" Фото: space.com

Лангброк стверджує, що обидва супутники і так знаходяться дуже близько, а 4 серпня вони можуть зблизитися ще більше, якщо не відбудеться жодних змін в їх орбітах.

"З поточною орбітою супутник "Космос 2558" здійснить зближення з супутником "USA 326" вже ввечері 4 серпня. Приблизна відстань між ними становитиме 75 км", — написав Лангброк.

[ + – ] З поточною орбітою супутник "Космос 2558" здійснить зближення з супутником "USA 326" вже ввечері 4 серпня. Приблизна відстань між ними становитиме 75 км, вважає Лангброк.

Водночас, як пише видання Space, сам американський супутник є цікавим космічним об'єктом.

За словами астрофізика Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, кілька днів тому секретний американський військовий супутник відправив у космос "менший супутник, або це якийсь уламок".

Видання Space пише, що припущення, що російський супутник може стежити за американським космічним апаратом, не дивує. Два роки тому два російські супутники вже маневрували в межах 160 км від американського супутника "USA 245". Тоді це викликало обурення у американських військових, які порахували подібні дії російських апаратів справжнім стеженням за їхнім супутником. Як написав Лангброк у своєму блозі, "цікаво спостерігатиме за двома супутниками протягом найближчих тижнів, щоб дізнатися, що станеться насправді".

Як уже писав Фокус, у травні цього року надсекретний російський супутник "Космос-2555" з літерою Z згорів в атмосфері. Він перебував у космосі лише 20 днів.

Фокус вже писав про те, що Росія вкотре заявила про те, що вона залишає Міжнародну космічну станцію. І це, за словами нового глави "Роскосмосу", відбудеться після 2024 року.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск після цієї заяви навіть пожартував із цього приводу у Twitter, як уже писав Фокус.

Але пізніше стало відомо, як уже писав Фокус, що швидше за все Росія не залишить МКС до 2028 року. На той час РФ планує побудувати свою орбітальну станцію.