Порожні погрози. Росія залишиться на МКС, доки не побудує свою станцію

РФ відправлятиме своїх астронавтів на орбітальну станцію ще багато років.

Росія, схоже, поки не виходитиме зі співпраці на МКС. Принаймні в NASA не отримували жодних офіційних повідомлень про те, що РФ залишить станцію через 2 роки. А по-друге, керівник польоту російського сегмента МКС заявив, що Росія не піде з МКС поки не введе в експлуатацію свою космічну станцію, а це відбудеться точно не у 2024 році, повідомляє Space.

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Новий керівник "Роскосмосу", як уже писав Фокус, 26 липня заявив про те, що Росія залишить МКС після 2024 року. Але раніше країна виконає всі зобов'язання перед партнерами по станції. Це була досить розпливчаста заява про дату запланованого виходу зі співпраці на орбітальній станції. Тому найімовірніше РФ залишиться на МКС як мінімум до 2028 року, доки не введуть в експлуатацію її власну космічну станцію РОСС — Російську орбітальну службову станцію.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, як уже писав Фокус, раніше цього року заявив, що перший модуль станції запустять вже у 2025 році і навіть показав, який вигляд матиме орбітальна станція РФ.

Що стосується заяви Борисова, то, за словами Кеті Людерс, яка очолює пілотовані польоти NASA, космічне агентство не отримувало жодних офіційних повідомлень від РФ про припинення співпраці на МКС у 2024 році.

За словами Людерс, вона зв'язалася з представниками "Роскосмосу" відразу після заяви Борисова, і не отримала жодної інформації, яка б вказувала на швидкий вихід РФ із МКС. Російські офіційні особи повідомили NASA, що "Роскосмос" бажає продовжити партнерські відносини на орбіті, оскільки Росія зараз працює над створенням та запуском своєї станції РОСС.

"У відносинах NASA та "Роскосмосу" нічого не змінилося", — заявила Людерс.

[ + – ] Поки формальної угоди про продовження участі Росії у проєкті МКС після 2024 року немає Фото: NASA

Поки формальної угоди про продовження участі Росії у проєкті МКС після 2024 року немає. Але це питання представники NASA, "Роскосмосу" та Європейського космічного агентства хочуть обговорити найближчими днями.

Водночас керівник польоту російського сегмента МКС і генеральний конструктор РКК "Енергія" Володимир Соловйов в інтерв'ю, яке вийшло після заяви Борисова, повідомив, що поспішний вихід з МКС був би поганим кроком для Росії. РКК "Енергія" займається створенням модулів для майбутньої космічної станції РФ — РОСС.

За словами Соловйова, космічну станцію РОСС повністю зберуть на орбіті десь у 2028 році. А раніше Росії потрібно продовжувати співпрацю з іншими країнами на МКС.

"Якщо Росія вийде з проєкту МКС і припинить польоти на кілька років, то дуже складно надолужити втрачене і відновити досягнуті в минулому результати", — сказав Соловйов.

Росія постійно погрожувала NASA тим, що вона вийде з проєкту МКС із самого початку російського вторгнення в Україну і через санкції, що послідували за цим, які наклали західні країни на РФ.

Як уже писав Фокус, після того, як Юрій Борисов заявив про те, що РФ йде з МКС, глава SpaceX оригінально відреагував на це повідомлення, залишивши коментар у Twitter: "Щасливої дороги".

Також Фокус писав про те, що згідно з заявою "Роскосмосу", росіяни мають угоду з NASA про спільні польоти астронавтів на орбітальну станцію.