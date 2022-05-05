"Військово-прикладна" МКС: Роскосмос показав, який вигляд матиме орбітальна станція РФ (фото)

Перший модуль нової станції може бути запущений уже 2025 року.

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Космічна держкорпорація РФ активно готується до свого проєкту РОСС — Російська орбітальна службова станція. Це буде станція на навколоземній орбіті, яка належить виключно Росії. Роскосмос і Ракетно-космічна корпорація "Енергія" імені Корольова підписали контракт на розробку ескізного проєкту нової станції. Про це космічна держкорпорація РФ повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Ескізне проєктування відбуватиметься у 2 етапи:

На першому етапі буде проведений аналіз сценаріїв розгортання та нахилення орбіти, розрахунок вартості доставки 1 кг вантажів, розгортання початкової конфігурації та перехід космічних апаратів із орбіти станції на близькомісячну орбіту. Цей етап планують завершити вже у червні цього року.

На другому етапі, який триватиме до березня 2024 року, буде проведена розробка ескізного проєкту й технічних завдань варіантів станції. Також відбудеться розгляд можливостей забезпечити станцію зв'язком і питань, пов'язаних із підготовкою екіпажів і функціонуванням станції в безпілотному та пілотованому режимах.

[ + – ] Російська службова орбітальна станція Фото: Роскосмос

Ще в березні 2022 року глава Роскосмосу Дмитро Рогозін припустив, що РОСС може стати військово-прикладною станцією. Ця заява прозвучала на тлі запровадження санкцій західними країнами через вторгнення РФ в Україну, пише РБК.

"Якщо на той момент, коли буде розгорнуто РОСС, світ буде ворожий щодо Росії, то ми зробимо цю станцію військово-прикладною", — заявив Рогозін.

Запуск нової російської орбітальної станції, що має відбутися з космодрому "Східний", запланований на 2025 або навіть 2026 рік. У цей період у космос відправлять перший модуль станції РОСС — НЕМ-1. Науково-енергетичний модуль Росія спочатку створювала для МКС.

[ + – ] Російська орбітальна службова станція Фото: Роскосмос

Але у світлі останніх подій, коли Роскосмос оголосив про те, що РФ виходить зі співпраці із західними країнами на МКС, цей модуль стане основою нової станції. Перший етап розгортання станції на орбіті заплановано на 2025-2030 роки. Другий етап — на 2030-2035 роки.

Російська орбітальна службова станція, згідно з оприлюдненими ескізами, складатиметься з науково-енергетичного модуля, цільового модуля, виробничого модуля та платформи обслуговування. Екіпаж РОСС складатиметься з 2-4 осіб.

Фото: Роскосмос

Згідно з повідомленням Роскомосу, основне призначення станції — це забезпечення цільового використання орбітальної пілотованої інфраструктури для реалізації національних інтересів Росії в галузі пілотованої діяльності, розвитку науки й економіки.

Про те, що Росія може покинути МКС, Дмитро Рогозін заявляв із початку війни РФ з Україною. Основна причина таких заяв — це санкції, переважно США, спрямовані на підприємства аерокосмічної галузі РФ. Рогозін навіть звертався до голів космічних агенцій країн-партерів із МКС, щоб ті сприяли зняттю, як він висловився, "незаконних" санкцій. Але нічого не вийшло.

Як уже писав Фокус, російські астронавти поки що працюватимуть на МКС до 2024 року, але потім РФ залишить міжнародний космічний проєкт.

Згідно з планами NASA, Міжнародна космічна станція працюватиме на орбіті до 2030 року, після чого знайде свій останній притулок на дні Тихого океану.