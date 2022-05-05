"Военно-прикладная" МКС: Роскосмос показал, как будет выглядеть орбитальная станция РФ (фото)

Первый модуль новой станции может быть запущен уже в 2025 году.

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Космическая госкорпорация РФ активно готовится к реализации своего проекта РОСС – Российская орбитальная служебная станция. Это будет станция на околоземной орбите, которая принадлежит исключительно России. Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева подписали контракт на разработку эскизного проекта новой станции. Об этом космическая госкорпорация РФ сообщила в своем Telegram-канале.

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Эскизное проектирование будет происходить в 2 этапа:

На первом этапе будет произведен анализ сценариев развертывания и наклонения орбиты, расчет стоимости доставки 1 кг грузов, развертывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты станции на окололунную орбиту. Этот этап планируют завершить уже в июне этого года.

На втором этапе, который продлится до марта 2024 года будет произведена разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции. Также произойдет рассмотрение возможностей обеспечить станцию связью, и вопросов, которые связаны с подготовкой экипажей, и функционированием станции в беспилотном и пилотируемом режимах.

[ + – ] Российская служебная орбитальная станция Фото: Роскосмос

Еще в марте 2022 года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что РОСС может стать военно-прикладной станцией. Это заявление прозвучало на фоне введения санкций западными странами из-за вторжения РФ в Украину, пишет РБК.

"Если к тому моменту, когда будет развернута РОСС, мир будет враждебен по отношению к России, то мы сделаем эту станцию военно-прикладной", — заявил Рогозин.

Запуск новой российской орбитальной станции, который должен состоятся с космодрома "Восточный", запланирован на 2025 или даже 2026 годы. В этот период в космос отправят первый модуль станции РОСС — НЭМ-1. Научно-энергетический модуль Россия изначально создавала для МКС.

[ + – ] Российская орбитальная служебная станция Фото: Роскосмос

Но в свете последних событий, когда Роскосмос объявил о том, что РФ выходит из сотрудничества с западными странами на МКС, этот модуль станет основой новой станции. Первый этап развертывания станции на орбите запланирован на 2025-2030 годы. Второй этап – на 2030-2035 годы.

Российская орбитальная служебная станция, согласно обнародованным эскизам, будет состоять из научно-энергетического модуля, целевого модуля, производственного модуля и платформы обслуживания. Экипаж РОСС будет состоять из 2-4 человек.

Фото: Роскосмос

Согласно сообщению Роскомоса, то основное назначение станции — это обеспечение целевого использования орбитальной пилотируемой инфраструктуры для реализации национальных интересов России в области пилотируемой деятельности, развития науки и экономики.

О том, что Россия может покинуть МКС Дмитрий Рогозин заявлял с начала войны РФ с Украиной. Основная причина таких заявлений – это санкции, в основном США, направленные на предприятия аэрокосмической отрасли РФ. Рогозин даже обращался к главам космических агентств стран-партером по МКС, чтобы те поспособствовали снятию, как он выразился, "незаконных" санкций. Но ничего не получилось.

Как уже писал Фокус, российские астронавты пока будут работать на МКС до 2024 года, но потом РФ покинет международный космический проект.

Согласно планам NASA, Международная космическая станция будет работать на орбите до 2030 года, после чего она найдет свое последнее пристанище на дне Тихого океана.