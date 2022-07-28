Пустые угрозы. Россия останется на МКС, пока не построит свою станцию

РФ будет отправлять своих астронавтов на орбитальную станцию еще много лет.

Россия похоже пока не будет выходить из сотрудничества на МКС. По крайней мере в NASA не получали никаких официальных уведомлений о том, что РФ покинет станцию через 2 года. А во-вторых руководитель полета российского сегмента МКС заявил, что Россия не уйдет с МКС пока не введет в эксплуатацию свою космическую станцию, а это произойдет точно не в 2024 году, сообщает Space.

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Новый руководитель "Роскосмоса", как уже писал Фокус, 26 июля заявил о том, что Россия покинет МКС после 2024 года. Но до этого страна выполнит все обязательства перед партнерами по станции. Это было достаточно расплывчатое заявление о дате планируемого выхода из сотрудничества на орбитальной станции. Поэтому скорее всего РФ останется на МКС как минимум до 2028 года, пока не будет введена в эксплуатацию ее собственная космическая станция РОСС — Российская орбитальная служебная станция.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, как уже писал Фокус, раньше в этом году заявил, что первый модуль станции будет запущен уже в 2025 году и даже показал, как будет выглядеть орбитальная станция РФ.

Что касается заявления Борисова, то по словам Кэти Людерс, которая возглавляет пилотируемые полеты NASA, космическое агенство не получало никаких официальных уведомлений от РФ о прекращении сотрудничества на МКС в 2024 году.

По словам Людерс, она связалась с представителями "Роскосмоса" сразу после заявления Борисова, и она не получила никакой информации, которая бы указывала на скорый выход РФ с МКС. Российские официальные лица сообщили NASA, что Роскосмос желает продолжить партнерские отношения на орбите, поскольку Россия сейчас работает созданием и запуском своей станции РОСС.

"В отношения NASA и "Роскосмоса" ничего не изменилось", — заявила Людерс.

[ + – ] Пока что формального соглашения о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года нет Фото: NASA

Пока что формального соглашения о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года нет. Но этот вопрос представители NASA, Роскосмоса и Европейского космического агентства хотят обсудить в ближайшие дни.

В то же время руководитель полета российского сегмента МКС и генеральный конструктор РКК "Энергия" Владмир Соловьев в интервью, которое вышло после заявления Борисова, сообщил, что поспешный уход с МКС был бы плохим шагом для России. РКК "Энергия" как раз занимается созданием модулей для будущей космической станции РФ – РОСС.

По словам Соловьева, космическая станция РОСС будет полностью собрана на орбите где-то в 2028 году. А до этого России нужно продолжать сотрудничество с другими странами на МКС.

"Если Россия выйдет из проекта МКС и прекратит полеты на несколько лет, то будет очень сложно наверстать упущенное и восстановить достигнутые в прошлом результаты", — сказал Соловьев.

Россия постоянно угрожала NASA тем, что она выйдет из проекта МКС с самого начала российского вторжения в Украину и из-за последовавших за этим санкций, которые наложили западные страны на РФ.

Как уже писал Фокус, после того, как Юрий Борисов заявил о том, что РФ уходит с МКС, глава SpaceX оригинально отреагировал на этот сообщение, оставив комментарий в Twitter: "Счастливого пути".

Также Фокус писал о том, что согласно заявлению Роскосмоса, у россиян есть соглашение с NASA о совместных полетах астронавтов на орбитальную станцию.