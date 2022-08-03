Российский спутник-шпион, возможно, будет следить за своим космическим "коллегой" из США

Оба военных спутника в четверг, 4 августа, будут находиться на очень близком расстоянии друг от друга.

Россия отправила в космос в понедельник, 1 августа, спутник-шпион "Космос 2558", чтобы тот, возможно, следил за таким же военным спутником США под названием "USA 326". Об этом пишет издание Space.

Издание пишет, что еще до того, как российский спутник был запущен в космос, ходили слухи, что это спутник-шпион, основная задача которого следить за подобным себе американским космическим аппаратом.

Согласно сообщению "Роскосмоса" в официальном Telegram-канале, 1 августа, незадолго до полуночи, ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк с "космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России". Название этого аппарата "Космос 2558".

Фото: Telegram

По словам Марко Лангброка, блогера из Нидерландов, который занимается отслеживанием полетов военных спутников в космосе, слухи о том, что российский спутник-шпион будет следить за американским военным спутником "USA 326", могут найти свое подтверждение или опровержение уже в ближайшее время. По словам Лангброка, российский военный спутник запущен в ту же орбитальную плоскость, что и его американский "коллега", который отправился в космос на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

[ + – ] Россия отправила в космос в понедельник, 1 августа, спутник-шпион "Космос 2558", чтобы тот, возможно, следил за таким же военным спутником США под названием "USA 326" Фото: space.com

Лангброк утверждает, что оба спутника и так находяться очень близко, а 4 августа, они могут сблизится еще больше, если не произойдет никаких изменений в их орбитах.

"С текущей орбитой, спутник "Космос 2558" совершит сближение со спутником "USA 326" уже вечером 4 августа. Примерное расстояние между ними будет составлять 75 км", — написал Лангброк.

[ + – ] С текущей орбитой, спутник "Космос 2558" совершит сближение со спутником "USA 326" уже вечером 4 августа. Примерное расстояние между ними будет составлять 75 км, считает Лангброк.

В тоже время, как пишет издание Space, сам американский спутник представляет собой интересный космический объект.

По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, несколько дней назад секретный американский военный спутник отправил в космос "либо меньший спутник, либо это какой-то обломок".

Издание Space пишет, что предположение о том, что российский спутник может следить за американским космическим аппаратом, не удивляет. Два года назад два российских спутника уже маневрировали в пределах 160 км от американского спутника "USA 245". Тогда это вызвало негодование у американских военных, которые посчитали подобные действия российский аппаратов настоящей слежкой за их спутником. Как написал Лангброк в своем блоге, "будет интересно наблюдать за двумя спутниками в течении ближайших недель, чтобы узнать, что произойдет на самом деле".

Как уже писал Фокус, в мае этого года сверхсекретный российский спутник "Космос‑2555" с буквой Z сгорел в атмосфере. Он находился в космосе всего 20 дней.

Фокус уже писал о том, что Россия в очередной раз заявила о том, что она покидает Международную космическую станцию. И это по словам нового главы "Роскосмоса" произойдет после 2024 года.

Владелец компании SpaceX Илон Маск после этого заявления даже пошутил по этому поводу в Twitter, как уже писал Фокус.

Но позже стало известно, как уже писал Фокус, что скорее всего Россия не оставит МКС до 2028 года. К этому времени РФ планирует построить свою орбитальную станцию.