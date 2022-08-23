Таємничий китайський космічний літак усе ще в космосі: він провів у польоті 18 днів

Ще 4 серпня Китай відправив у космос секретний космічний корабель, і станом на 22 серпня він ще не приземлився, чим побив рекорд попереднього літака.

Китай 4 серпня здійснив запуск ракети-носія "Чанчжен 2F" в космос, несучи як корисне навантаження найтаємніший китайський космічний літак. Американські експерти вважають, що цей літальний апарат є відповіддю США на їхню розробку — космічний літак X-37B. Ймовірно, станом на 22 серпня цей космічний корабель усе ще перебуває в космосі, а значить, тривалість його перебування за межами Землі становить 18 днів. Виходячи з цього, цей космічний літак уже побив рекорд попереднього китайського секретного космоплана за тривалістю перебування в космосі, пише Forbes.

Американські експерти вважають, як уже писав Фокус, що Китай відправив удруге після запуску в 2020 році секретний багаторазовий космічний літак. Інформація про запуск і про цей літальний апарат засекречена, а тому багато подробиць американські військові, які відстежують його політ, не знають.

[ + – ] Китай відправив удруге після запуску у 2020 році секретний багаторазовий космічний літак Фото: space.com

Військові з космічних сил США роблять висновок, що багаторазовий китайський космічний корабель за своїми параметрами нагадує американську розробку від компанії "Боїнг" — космічний літак X-37B. Американські експерти вважають, що китайський аналог американського космічного літака має трохи менший розмір. Такого висновку вони дійшли після того, як були показані уламки ракети "Чанчжен 2F", що впала, і експерти оцінили її розмір.

[ + – ] Космічний літак X-37B Фото: wikipedia

І американський космічний літак, і його передбачуваний колега з Китаю — це безпілотні космічний кораблі. Достеменно відомо, що X-37B виконує секретну місію в космосі для військових США вже понад 800 днів. Експерти вважають, що в арсеналі Космічних сил США є два подібні літальні апарати, кожен завдовжки майже 9 метрів. Але як про точний розмір китайського літака, так і про цілі його місії нічого не відомо. Незабаром після запуску китайського секретного космічного корабля місцеві ЗМІ писали про те, що він призначений для мирного дослідження космосу.

Американські експерти вважають, що китайський літак досі перебуває в космосі, принаймні на 22 серпня. Тобто він перебуває в навколоземному просторі вже щонайменше 18 днів. Попередній секретний космічний літак КНР перебував у космосі всього 2 дні, а отже, новий літальний апарат уже побив рекорд свого попередника, вважають експерти.

На думку американських аналітиків, які займаються відстеженням запусків космічних апаратів, на борту ракети "Чанчжен 2F" під час запуску також був як мінімум один супутник. Два роки тому Китай також відправив у космос не лише секретний літак, а й супутник на борту ракети.

Відомо, що ракета стартувала з космодрому "Цзюцюань", і невдовзі її уламки впали на Землю. Але що стосується передбачуваного місця посадки космічного літака, то, за даними в американських військових, він не приземлявся там.

Експерти припускають, що китайський секретний космічний корабель міг приземлитися непоміченим для систем відстеження США, але це дуже малоймовірно, пише Forbes. Враховуючи, що жодних даних про китайський літак немає, то американські аналітики припускають, що це може бути багаторазовий космічний літак під назвою "Шеньлун", що означає "Божественний дракон".

[ + – ] Американські аналітики припускають, що це може бути багаторазовий космічний літак під назвою "Шеньлун", що означає "Божественний дракон" Фото: Forbes

Фокус також писав про падіння китайської ракети "Чанчжен-5В", уламки якої приземлилися і в Тихому океані, і на суші.