Коммунисты на орбите. Китайские астронавты прибыли на свою новую станцию (видео)

Первые три китайских астронавта взошли на борт возможного конкурента МКС – новой китайской орбитальной станции.

Три астронавта отправились в космос на ракете "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая, и примерно через семь часов их корабль пристыковался к станции "Тяньгун", где они проведут следующие три месяца, сообщает ScienceAlert

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"Космический корабль "Шэньчжоу-12", отделившийся от ракеты "Чанчжэн-2F", успешно состыковался с передним портом основного модуля станции "Тяньгун", сообщило Китайское космическое агентство, когда государственное телевидение показало кадры в прямом эфире.

Астронавты будут обустраивать свои жилые помещения и, как ожидается, получат доступ к грузовому кораблю "Тяньчжоу-2", который ранее состыковался с основным модулем.

Командиром миссии является Не Хайшэн, награжденный пилот ВВС Народно-освободительной армии Китая, который уже участвовал в двух космических полетах. Двое других членов также являются военными.

В основном модуле космической станции есть отдельные жилые помещения для каждого астронавта, "космическая беговая дорожка" и велосипед для упражнений, а также центр связи с управлением на Земле.

[ + – ] Астронавты на борту космической станции "Таньгун" Фото: Xinhua

Хуан Вэйфэнь из Китайской пилотируемой космической программы говорит, что астронавты совершат два выхода в открытый космос во время миссии, оба продолжительностью около шести или семи часов. Она добавила, что трио будет носить недавно разработанные костюмы для выхода в открытый космос.

Запуск первой китайской пилотируемой миссии почти за пять лет является вопросом огромного престижа для Китая, поскольку Пекин готовится отметить 1 июля 100-летие правящей Коммунистической партии.

Во время подготовки к миссии экипаж прошел более 6000 часов тренировок, в том числе совершил сотни подводных погружений в полном космическом снаряжении.

Китайское космическое агентство планирует в общей сложности 11 запусков до конца следующего года, в том числе еще три пилотируемых миссии, которые доставят два лабораторных модуля для расширения 70-тонной станции, а также оборудование и членов экипажа.

Космические амбиции Китая построить свою станцию, частично были реализованы из-за запрета США на размещение китайских астронавтов на Международной космической станции.

МКС должна быть выведена из эксплуатации после 2024 года, хотя NASA заявило, что потенциально она может оставаться в рабочем состоянии и после 2028 года.

Ожидается, что срок службы китайской станции "Тяньгун" составит не менее 10 лет.

Китай заявил, что будет открыт для международного сотрудничества на своей космической станции, но пока не сообщил конкретных деталей.

В марте Пекин заявил, что он также планирует построить отдельную лунную космическую станцию ​​с Россией, а также китайцы рассказали о своих планах по освоению Марса.