Китайский Марс. Как Китай планирует обеспечить постоянное присутствие человека на Красной планете

Китай изучает способы безопасной доставки астронавтов на Марс и обратно и возможность долгосрочного пребывания на Красной планете.

Об этом заявил высокопоставленный представитель космической отрасли Китая, выступавший в среду, 16 июня, на конференции Global Space Exploration (GLEX), которая проходит в Санкт-Петербурге, Россия, сообщает Space.com

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Ван Сяоцзин, президент Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT), сообщил, что Китай изучает лучшие варианты поддерживаемых полетов человека на Марс.

Отмечая недавнюю успешную посадку марсохода "Чжуронг", Ван заявил, что у Китая большие планы на Марс.

Отправка марсоходов, эксперименты с извлечением воды из-под поверхности и эксперименты с производством кислорода на Марсе предназначены для создания платформы для первых миссий человека. Все начнется с орбитального форпоста, затем будет посадка человека на Марс и закончится строительством базы на Красной планете.

Глобальный этап китайского освоения Марса предусматривает создание так называемой "эконосферы", чему поспособствует большой флот, курсирующий по маршруту Земля-Марс и масштабное освоение и использование ресурсов.

Ван сообщил, что CALT, завершил всестороннее исследование структуры миссии. Исследовались благоприятное время запуска, типы орбит, которые космический корабль может использовать для достижения Марса, и двигатели, наиболее подходящие для краткосрочных и долгосрочных миссий и регулярных повторных посещений Марса.

По словам Вана, в первых миссиях с участием человека для создания комплекса на орбите Марса будут использованы несколько тяжелых ракет носителей. Потом ракеты, использующей ядерные электрические и ядерные тепловые двигатели, будут стыковаться с комплексом на орбите, во время путешествий с Земли на Марс. По словам Вана, грузы будут доставлять на Марс отдельно, а специальный аппарат (MDAV) будет доставлять астронавтов на поверхность и обратно на орбиту Марса.

Ядерные технологии позволили бы значительно уменьшить время перемещения на маршруте Земля-Марс. Этот метод движения обсуждался и исследовался на протяжении десятилетий, но до сих пор требует ряда технологических прорывов, и его использование, как правило, связано с экологическими проблемами.

Также рассматривались двигательные установки на ядерном синтезе и космические лифты, но они требуют, как теоретических, так и технологических прорывов.

Что касается эконосферы, то на этом этапе планируется создание многоразового флота космических ракет, складов топлива для дозаправки космических аппаратов на орбите Марса и использование циклических орбит.

План не учитывает проблемы, которые могнут возникнуть у астронавтов, связанные с путешествиями в космос, а именно влияние радиации и микрогравитации.

Никаких сроков начала полетов на Марс с экипажем не упоминалось. Китай в настоящее время нацелен на пилотируемые миссии на Луну в 2030-х годах, поэтому миссии на Марс с экипажем будут позже.

Напоминаем, что Китай отправил трех космонавтов на строящуюся космическую станцию. Будущая орбитальная космическая станция КНР создается как альтернатива МКС.