Китайський Марс. Як Китай планує забезпечити постійну присутність людини на Червоній планеті

Китай вивчає способи безпечної доставки астронавтів на Марс і назад та можливість довгострокового перебування на Червоній планеті.

Про це заявив високопоставлений представник космічної галузі Китаю, який виступав в середу, 16 червня, на конференції Global Space Exploration (GLEX), яка проходить в Санкт-Петербурзі, Росія, повідомляє Space.com

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Ван Сяоцзін, президент Китайського дослідницького інституту ракетної техніки (CALT), повідомив, що Китай вивчає кращі варіанти підтримуваних польотів людини на Марс.

Відзначаючи недавню успішну посадку марсохода "Чжуронг", Ван заявив, що в Китаю великі плани на Марс.

Відправка марсоходів, експерименти з витяганням води з-під поверхні і експерименти з виробництвом кисню на Марсі призначені для створення платформи для перших місій людини. Все почнеться з орбітального форпосту, потім буде посадка людини на Марс і закінчиться будівництвом бази на Червоній планеті.

Глобальний етап китайського освоєння Марса передбачає створення так званої "еконосфери", чому посприяє великий флот, який курсує за маршрутом Земля-Марс і масштабне освоєння і використання ресурсів.

Ван повідомив, що CALT, завершив всебічне дослідження структури місії. Досліджувалися сприятливий час запуску, типи орбіт, які космічний корабель може використовувати для досягнення Марса, і двигуни, які найбільше підходять для короткострокових і довгострокових місій і регулярних повторних відвідувань Марса.

За словами Вана, у перших місіях за участю людини для створення комплексу на орбіті Марса будуть використані кілька важких ракет носіїв. Потім ракети, що використовують ядерні електричні і ядерні теплові двигуни, будуть стикуватися з комплексом на орбіті, під час подорожей з Землі на Марс. За словами Вана, вантажі доставлятимуть на Марс окремо, а спеціальний апарат (MDAV) буде доставляти астронавтів на поверхню і назад на орбіту Марса.

Ядерні технології дозволили б значно зменшити час переміщення на маршруті Земля-Марс. Цей метод руху обговорювався і досліджувався протягом десятиліть, але досі вимагає низки технологічних проривів, і його використання, як правило, повʼязане з екологічними проблемами.

Також розглядалися рухові установки на ядерному синтезі і космічні ліфти, але вони вимагають, як теоретичних, так і технологічних проривів.

Що стосується еконосфери, то на цьому етапі планується створення багаторазового флоту космічних ракет, складів палива для дозаправки космічних апаратів на орбіті Марса і використання циклічних орбіт.

План не враховує проблеми, які можуть виникнути у астронавтів, повʼязані з подорожами в космос, а саме вплив радіації і мікрогравітації.

Ніяких термінів початку польотів на Марс з екіпажем не згадувалося. Китай зараз націлений на пілотовані місії на Місяць у 2030-х роках, тому місії на Марс з екіпажем будуть пізніше.

Нагадуємо, що Китай відправив трьох космонавтів на космічну станцію, яка будується. Майбутня орбітальна космічна станція КНР створюється як альтернатива МКС.