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Китай відправив трьох космонавтів на космічну станцію, що будується (відео)

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Фото: SCMP

Майбутня орбітальна космічна станція КНР створюється як альтернатива МКС.

Ракета-носій "Чанчжен-2F" з пілотованим кораблем "Шеньчжоу-12" стартувала 17 червня о 4:22 за київським часом з космодрому "Цзюцюань" в провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

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Командир екіпажу раніше зробив два космічні польоти, один раз злітав і другий член екіпажу, а третій — новачок в космосі.

Через 573 секунд після старту корабель відокремився від ракети і вийшов на задану орбіту.

Тепер він повинен зблизитися в автономному режимі і провести стиковку з основним модулем споруджуваної орбітальної станції "Тяньгун". Космонавти перейдуть на станцію, де проведуть три місяці. На Землю вони повернуться у вересні.

Пілотованих місій в історії китайської космонавтики до "Шеньчжоу-12" було сім. У 2003 році Китай стала третьою в світі країною (після СРСР і США), яка зуміла самостійно відправити людину в космос.

"Шеньчжоу-12" стала першою пілотованою місією Китаю з 2016 року.

Китай 29 квітня вивів на орбіту основний модуль "Тяньхе" своєї майбутньої орбітальної станції "Тяньгун". На ній одночасно зможуть перебувати три космонавти і шість осіб — короткостроково, під час зміни екіпажу.

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Так буде виглядати станція "Тяньгун"

Очікується, що будівництво станції завершиться до 2022 року, для цього загалом буде виконано 12 місій.

"Після того як орбітальна станція запрацює в штатному режимі, ми маємо намір нарощувати міжнародне співробітництво, розширювати і поглиблювати обміни з іншими країнами по її експлуатації", — заявив помічник голови управління пілотованих польотів Цзі Цімін.

Зазначимо, що з 1998 року на орбіті знаходиться Міжнародна космічна станція (МКС). Це спільний міжнародний проект, в якому беруть участь 14 країн: Росія, США, Японія, Канада і входять в Європейське космічне агентство Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція (спочатку в складі учасників були також Бразилія і Великобританія).

Китайський проект орбітальної станції і МКС не повʼязані один з одним.

Нагадаємо, Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CAS) планує здійснити понад 40 космічних запусків протягом 2021 року.

Раніше Фокус розповідав про те, як США і Китай воюють за командні висоти у космосі.