Китай готовит более 40 космических запусков в 2021 году

Планируется облет Марса марсианский зондом и его посадка на поверхность планеты.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CAS) планирует осуществить более 40 космических запусков в течение этого года.

Об этом передает Синьхуа.

Издание отмечает, что 2021 год станет ключевым для КНР в космической области, в частности в плане создания пилотируемой орбитальной станции.

Среди других космических программ, запланированных на текущий год: миссия марсианского зонда "Тяньвэнь-1", разработка лабораторных модулей комической станции, и другие.

Китайский марсианский зонд с марсоходом на борту в этом году совершит облет Марса и совершит мягкую посадку на его поверхность.

Китай сделал важные шаги на пути превращения в космическую державу в прошлом году. Так, был успешно проведен первый запуск ракеты-носителя нового поколения, с Луны на Землю были доставлены образцы лунного грунта, а также отправлен в космос первый марсианский зонд.

Напомним, в рамках миссии Changʼe 5 Китай установил национальный флаг на поверхности Луны. Таким образом страна стала третьей, установившей свой флаг на Луне, после США и Советского Союза.