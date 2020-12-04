Китай третьим после США и СССР установил флаг на Луне

Впервые Китай развернул на Луне свой национальный флаг, сделанный из ткани.

В рамках миссии Changʼe 5 Китай установил национальный флаг на поверхности Луны. Об этом сообщает CGTN.

Таким образом страна стала третьей, установившей свой флаг на Луне, после США и Советского Союза. Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на восходящем модуле зонда перед тем, как он стартовал с Луны.

"Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне настоящий национальный флаг", – сказано в сообщении.

В ходе предыдущих миссий флаг Китая "был представлен в виде покрытия космического корабля".

Миссия Changʼe 5 по сбору лунных образцов и доставке их домой началась 23 ноября с запуска ракеты Long March 5 на юге Китая. Спустя 4,5 дня космический корабль вышел на орбиту Луны.

Прошло 44 года с тех пор, как в последний раз на Землю были доставлены лунные камни и пыль. Американские астронавты миссии Apollo и советские роботизированные посадочные модули доставили на Землю в общей сложности чуть меньше 400 кг пород.

Все собранные образцы были возрастом более 3 млрд лет. Но материалы Changʼe-5 должны отличаться. Миссия была нацелена на высокогорный вулканический регион под названием Пик Рюмкера. Ожидается, что образцы из этого места будут возрастом не более 1,2-1,3 млрд лет и смогут дать дополнительные данные о геологической истории Луны.