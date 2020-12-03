Китайская миссия Chang'e-5 сделала цветные фотографии поверхности Луны (фото)

Посадочный аппарат уже приступил к сбору образов лунных камней и пыли.

Китайская миссия Changʼe-5 отправила на Землю свои первые цветные фотографии поверхности Луны. Об этом сообщает ВВС.

Спускаемый аппарат запечатлел панорамный вид, который простирается от поверхности Луны под космическим кораблем и до самого горизонта. Changʼe-5 приземлилась на спутник Земли во вторник, 1 декабря и приступил к сбору образцов горных пород и пыли для отправки обратно на Землю.

Образцы будут сперва доставлены на орбитальный аппарат, а после отправлены на Землю. Подъем собранных пород может пройти в четверг, 3 декабря.

Changʼe-5 – третья китайская миссия, совершившая посадку на Луну за последние 7 лет. Две предыдущие миссии – Changʼe-3 и Changʼe-4 использовали статистические посадочные аппараты и небольшие вездеходы.

В рамках Changʼe-5 с Земли были запущены несколько космических аппаратов общей массой 8,2 тонны. На орбите спутника многомодульный зонд разделился на две части, где первая осталась вращаться вокруг Луны, а вторая – приземлилась на поверхность.

На Луну приземлились спускаемый аппарат и устройство для запуска образцов. Посадочный модуль теперь использует свои инструменты для поиска и сбора лучших лунных образцов. Как только операция будет завершена, собранные камни и пыль доставят на орбиту Луны, где их подберет орбитальный аппарат.

Прошло 44 года с тех пор, как в последний раз на Землю были доставлены лунные камни и пыль. Американские астронавты миссии Apollo и советские роботизированные посадочные модули доставили на Землю в общей сложности чуть меньше 400 кг пород.

Все собранные образцы были возрастом более 3 млрд лет. Но материалы Changʼe-5 должны отличаться. Миссия была нацелена на высокогорный вулканический регион под названием Пик Рюмкера. Ожидается, что образцы из этого места будут возрастом не более 1,2-1,3 млрд лет и смогут дать дополнительные данные о геологической истории Луны.