Китай отправил трех космонавтов на строящуюся космическую станцию (видео)

Будущая орбитальная космическая станция КНР создается как альтернатива МКС.

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала 17 июня в 4.22 по киевскому времени с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

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Командир экипажа ранее совершил два космических полета, один раз слетал и второй член экипажа, а третий – новичок в космосе.

Через 573 секунды после старта корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.

Теперь он должен сблизиться в автономном режиме и провести стыковку с основным модулем строящейся орбитальной станции "Тяньгун". Космонавты перейдут на станцию, где проведут три месяца. На Землю они вернутся в сентябре.

Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было семь. В 2003 году Китай стала третьей в мире страной (после СССР и США), сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.

"Шэньчжоу-12" стала первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года.

Китай 29 апреля вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". На ней одновременно смогут находиться три космонавта и шесть человек – краткосрочно, во время смены экипажа.

[ + – ] Так будет выглядеть станция "Тяньгун"

Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации", – заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин.

Отметим, что с 1998 года на орбите находится Международная космическая станция (МКС). Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были также Бразилия и Великобритания).

Китайский проект орбитальной станции и МКС не связаны друг с другом.

Напомним, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CAS) планирует осуществить более 40 космических запусков в течение 2021 года.

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