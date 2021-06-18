Комуністи на орбіті. Китайські астронавти прибули на свою нову станцію (відео)

Перші три китайські астронавти зійшли на борт можливого конкурента МКС — нової китайської орбітальної станції.

Три астронавти вирушили в космос на ракеті "Чанчжен-2F" із космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю, і приблизно через сім годин їхній корабель пристикувався до станції "Тяньгун", де вони проведуть наступні три місяці, повідомляє ScienceAlert.

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"Космічний корабель "Шеньчжоу-12", що відокремився від ракети "Чанчжен-2F", успішно зістикувався з переднім портом основного модуля станції "Тяньгун", повідомило Китайське космічне агентство, коли державне телебачення показало кадри в прямому ефірі.

Астронавти будуть облаштовувати свої житлові приміщення і, як очікується, отримають доступ до вантажного корабля "Тяньчжоу-2", який раніше зістикувався з основним модулем.

Командиром місії є Не Хайшен, нагороджений пілот ВПС Народно-визвольної армії Китаю, який вже брав участь у двох космічних польотах. Двоє інших членів також є військовими.

В основному модулі космічної станції є окремі житлові приміщення для кожного астронавта, "космічна бігова доріжка" і велосипед для вправ, а також центр звʼязку з управлінням на Землі.

[ + – ] Астронавти на борту космічної станції "Таньгун" Фото: Xinhua

Хуан Вейфень з Китайської пілотованої космічної програми говорить, що астронавти здійснять два виходи у відкритий космос під час місії, обидва тривалістю приблизно шість або сім годин. Вона додала, що тріо носитиме нещодавно розроблені костюми для виходу у відкритий космос.

Запуск першої китайської пілотованої місії майже за пʼять років є питанням величезного престижу для Китаю, оскільки Пекін готується відсвяткувати 1 липня 100-річчя урядущої Комуністичної партії.

Під час підготовки до місії екіпаж пройшов понад 6 000 годин тренувань, зокрема здійснив сотні підводних занурень у повному космічному спорядженні.

Китайське космічне агентство планує загалом 11 запусків до кінця наступного року, зокрема ще три пілотовані місії, які доставлять два лабораторні модулі для розширення 70-тонної станції, а також обладнання та членів екіпажу.

Космічні амбіції Китаю побудувати свою станцію, частково були реалізовані через заборону США на розміщення китайських астронавтів на Міжнародній космічній станції.

МКС повинна бути виведена з експлуатації після 2024 року, хоча NASA заявило, що потенційно вона може залишатися в робочому стані й після 2028 року.

Очікується, що термін служби китайської станції "Тяньгун" складе не менше 10 років.

Китай заявив, що буде відкритий для міжнародної співпраці на своїй космічній станції, але поки не повідомив конкретних деталей.

У березні Пекін заявив, що він також планує побудувати окрему місячну космічну станцію з Росією, а також китайці розповіли про свої плани з освоєння Марса.