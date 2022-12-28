Потрясающий вид с китайской космической станции "Тяньгун": как выглядит Земля из космоса (видео)

Камеры на борту космической станции показали нашу планету и ее характерный синий цвет, и эти кадры действительно впечатляют.

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Земля, которая представляет собой синий шар в космосе, наиболее хорошо видна с большой высоты. И новое видео, которое создано на основе изображений с камер на борту китайской космической станции "Тяньгун", дает возможность насладиться видами Земли из космоса, пишет Space.

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Космическая станция "Тяньгун" – это орбитальный объект, который летает над Землей на высоте от 350 до 450 км. Первым сегментом, который положил начало существованию станции стал модуль "Тяньхэ", который на сегодня является основой китайской уменьшенной версии МКС. Его отправили на орбиту еще в конце апреля прошлого года. Следующий сегмент станции под названием "Вэньтянь" состыковался с "Тяньхэ" в июле этого года, а в ноябре завершилась полная сборка станции "Тяньгун" после того, как к ней присоединился третий сегмент – "Мэнтянь". Теперь это полноценная космическая научная лаборатория, которая полностью принадлежит КНР.

[ + – ] Космическая станция "Тяньгун" в собранном виде Фото: Wikipedia

На данный момент на станции постоянно находится исключительно китайский экипаж и проводятся разные научные исследования. Хотя в Китае заявляли раньше, что станция может быть увеличена в размерах, но, когда это произойдет неизвестно.

Именно благодаря камерам, которые размещены на станции была сделана серия изображений, которые объединили китайские ученые в один видеоролик, чтобы показать все величие и красоту нашей родной планеты из космоса.

[ + – ] Именно благодаря камерам, которые размещены на станции была сделана серия изображений, которые объединили китайские ученые в один видеоролик, чтобы показать все величие и красоту нашей родной планеты из космоса Фото: Скриншот

Ожидаемо на видео можно увидеть, что Земля имеет характерный синий цвет, а также можно различить облака и океаны, которые находятся далеко внизу под станцией. Иногда в кадр также попадает и сама орбитальная станция, которая освещена солнечными лучами.

Хотя станция "Тяньгун" вращается на низкой околоземной орбите, согласно заявлениям китайских чиновников, связанных с космической отраслью известно, что этот объект КНР скорее всего будет использовать для освоения Луны.

То есть станция может стать своеобразным форпостом для продвижения китайцев к своей цели: создание постоянной базы на спутнике Земли. Поэтому космическая станция может быть увеличена в размерах для проведения большего количества научных экспериментов, а также для того, чтобы иметь возможность принимать новые космические корабли.

Сейчас на борту китайской космической станции работает три астронавта, которые прибыли туда 29 ноября 2022 года и согласно плану, они должны находиться в космосе 6 месяцев. Китайские чиновники считают, что эта станция будет работать как минимум 10 лет.

Ранее Фокус уже писал о том, что китайские ученые показали, как выглядит их космическая станция из космоса, хотя тогда она состояла еще только из двух сегментов.

С запуском третьего сегмента станции "Тяньгун" был связян неприятный инцидент. Как уже писал Фокус, обломки неуправляемой ракеты, которая отправила в космос модуль "Мэнтянь", упали на Землю.

Также Фокус писал о том, что во время возвращения на Землю c Луны, космический корабль NASA также показал, как выглядит наша планета из космоса.