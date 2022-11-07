Неуправляемая и огромная китайская ракета упала на Землю: известно место падения

Мнения о том, куда упали обломки ракеты-носителя "Чанчжэн 5B" разнятся.

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По данным экспертов, китайская космическая ракета, которая вывела в космос последний модуль орбитальной станции КНР "Тяньгун" развалилась на две части и упала в Тихом океане. Но существуют предположения, что ее обломки могли приземлиться и на суше, пишет Daily Mail.

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Еще в начале прошлой недели ракета-носитель "Чанчжэн 5B" вывела в космос третий модуль орбитальной станции "Тяньгун" под названием "Мэнтянь". После этого ракета начала неконтролируемое сближение с Землей и точное ее место падения изначально было неизвестно, как уже писал Фокус.

За последние 2 года это уже четвертый случай, когда подобная ракета входит в атмосферу Земли без контроля. Изначально эксперты предполагали, что она упадет на Землю в субботу, 5 ноября, но это все же произошло в пятницу, 4 ноября.

До сих пор обломки этой ракеты не были обнаружены, но известный астрофизик Джонатан Макдауэлл предполагает, что ее обломки могли упасть на территории Мексики. Пока подтверждений этому нет.

По словам главы NASA Билла Нельсона, Китай в который раз не предоставил данных о траектории полета отработанной ступени ракеты-носителя, а потому изначально было сложно точно спрогнозировать ее место падения.

Известно, что на сегодня части этой ракеты являются одними из самых больших обломков, которые падали на Землю за последние несколько лет. Сама ракета до своего распада в атмосфере имела почти 18 метров в длину и 4,2 метра в ширину, а ее вес составлял 23 тонны.

Джонатан Макдауэлл предположил, что эта ракета распалась на 2 части во время вхождения в атмосферу на скорости в 28 тысяч км/час.

[ + – ] Еще в начале прошлой недели ракета-носитель "Чанчжэн 5B" вывела в космос третий модуль орбитальной станции "Тяньгун" под названием "Мэнтянь" Фото: Daily Mail

В то же время военные из Космических сил США заявили о том, что обломки ракеты дважды вошли в атмосферу планеты. Одна часть ракеты вошла в атмосферу над южно-центральной частью Тихого океана, а вторая – над северо-восточной частью Тихого океана.

Американские военные считают, что не сгоревшие в атмосфере обломки китайской ракеты приводнились в Тихом океане вдали об заселенных островов и не причинили вреда ни людям, ни кораблям. Подобное уже случилось летом этого года, как уже писал Фокус. Тогда обломки такой же ракеты упали в море Сулу, между Филиппинами и Малайзией.

Еще на прошлой неделе аналитики из американской некоммерческой организации Aerospace Corporation предупреждали, что эта ракеты, как и предыдущие китайские разработки не полностью сгорит в атмосфере Земли и минимум 20% ее обломком обязательно упадут на планету. Также аналитики заявили, что возможность того, что эти обломки упадут в густонаселенном районе очень маловероятна, хотя и не равна нулю.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что большая часть компонентов ракеты "Чанчжэн 5B" должна сгореть в атмосфере и вероятность причинения вреда людям или инфраструктуре, а также самолетам и кораблям, крайне мала.

Данное падение китайской ракеты "Чанчжэн 5B" – это уже четвертый случай за два последних года, когда произошел неконтролируемый вход данного объекта в атмосферу Земли. В NASA традиционно критикуют Китай за то, что он не создает ракеты, которые можно направить по нужной траектории и приводнить их в водах Тихого океана, как это делают с многими другими ракетами в других странах.

В ближайшем будущем Китай запланировал еще 6 запусков ракеты-носителя "Чанчжэн 5B" и первый из запланированных произойдет уже в марте следующего года.

Также Фокус писал о том, что в сентябре этого года еще одна китайская ракета, под названием "Чанчжэн-7", также вызвала обеспокоенность по поводу своего неконтролируемого падения на Землю.