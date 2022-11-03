Четвертая за два года. Скоро на Землю упадет 23-тонная китайская ракета: известны подробности

Китай отправил на орбиту последний сегмент своей космической станции "Тяньгун" и ракета-носитель, которая его вывела в космос, неконтролируемо спускается на планету.

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Еще в понедельник, 31 октября, китайская ракета носитель "Чанчжэн-5В" вывела в космос последний, третий по счету, сегмент космической станции "Тяньгун", который называется "Мэнтянь". Но уже в ближайшие дни 23-тонный корпус ракеты возвращается на Землю, при чем это неконтролируемый полет и точно пока не известно, куда упадут ее обломки, пишет ScienceAlert.

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После того, как космическая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" вывела в космос сегмент орбитальной станции, ее основная ступень отделилась и начала спуск на Землю. Но большинство современных ракет, то есть их остатки направляют в Тихий океан, чтобы после падения они там затонули. Но это не касается ракеты "Чанчжэн-5В", которая уже в четвертый раз за 2 года демонстрирует неконтролируемый спуск на планету.

[ + – ] Еще в понедельник, 31 октября, китайская ракета носитель "Чанчжэн-5В" вывела в космос последний, третий по счету, сегмент космической станции "Тяньгун", который называется "Мэнтянь"

Согласно прогнозам экспертов космической отрасли, обломки этой 23-тонной ракеты упадут на Землю либо в пятницу 4 ноября, либо в субботу, 5 ноября. Причем место падения на данный момент спрогнозировать очень сложно. Более точные данные будут только во время наблюдений перед самым входом атмосферу, ведь пока что ракета кружит на орбите.

Аналитики из американской некоммерческой организации The Aerospace Corporation утверждают, что большая часть корпуса ракеты сгорит в атмосфере при падении, но от 20% до 40% оставшихся обломков переживут вход в атмосферу и упадут где-то на поверхности планеты.

[ + – ] Согласно прогнозам экспертов космической отрасли, обломки этой 23-тонной ракеты упадут на Землю либо в пятницу 4 ноября, либо в субботу, 5 ноября Фото: space.com

Согласно прогнозам американских аналитиков, район падения обломков китайской ракеты просто огромен. В этом районе проживает примерно 88% жителей Земли. Но учитывая то, что в основном это население сконцентрировано в нескольких регионах, то обломки ракеты могут упасть либо в открытый океан, либо же в безлюдной части суши.

[ + – ] Согласно прогнозам американских аналитиков, район падения обломков китайской ракеты просто огромен. В этом районе проживает примерно 88% жителей Земли Фото: ScienceAlert

Падение обломков китайской ракеты "Чанчжэн-5В" в ближайшие дни будут уже четвертым случаем подобного неконтролируемого падения за последние 2 года. Например, в 2020 году такие обломки упали возле небольших поселений в африканской стране Кот-д'Ивуар, а в прошлом году они приводнились в Индийском океане недалеко от густонаселенного острова на Мальдивах.

А в июле этого года, как уже писал Фокус, обломки такой же ракеты, после того, как она доставила на орбиту второй сегмент станции "Тяньгун" под названием "Вэньтянь", упали в море Сулу, между Филиппинами и Малайзией.

Позже, как уже писал Фокус, стало известно о том, что некоторые части китайской ракеты приземлились на острове Калимантан, причем их обнаружили жители как малазийской, так и индонезийской части огромного острова.

[ + – ] Некоторые части китайской ракеты приземлились на острове Калимантан, причем их обнаружили жители как малазийской, так и индонезийской части огромного острова Фото: Скриншот

Согласно недавнему исследованию американский ученых, вероятность того, что подобные обломки могут убить человека очень мала. По крайней мере их расчеты показали, что в ближайшие 10 лет от такого падения может пострадать всего один или несколько человек. Но это лишь теория, на практике все может быть иначе.

[ + – ] Космчическая станция "Тяньгун" Фото: wikipedia

Что касается самого третьего сегмента "Мэнтянь", то он успешно пристыковался к космической станции, которая до этого состояла из двух сегментов – "Тяньхэ" и "Вэньтянь". Сам полет к станции занял 13 часов и теперь "Тяньгун" может начать свою полноценную работу. Сама сборка станции началась еще в апреле прошлого года после запуска в космос основного сегмента "Тяньхэ". Стоит заметить, что до этого станция уже функционировала, но не в полном объеме и на ней уже находятся китайские астронавты.

[ + – ] Что касается самого третьего сегмента "Мэнтянь", то он успешно пристыковался к космической станции, которая до этого состояла из двух сегментов – "Тяньхэ" и "Вэньтянь". Сам полет к станции занял 13 часов и теперь "Тяньгун" может начать свою полноценную работу

Сегмент "Мэнтянь", название которого переводится как "Мечтающий о небесах", представляет собой космический корабль длиной почти 18 метров и весом в 22 тонны. Он предназначен для проведения научных экспериментов.

Фокус уже писал о том, что Китай показал, как выглядит его космическая станция с орбиты. Но тогда она состояла еще только из двух сегментов.