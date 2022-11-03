Четверта за два роки. Незабаром на Землю впаде 23-тонна китайська ракета: відомі подробиці

Китай відправив на орбіту останній сегмент своєї космічної станції "Тяньгун" і ракета-носій, яка його вивела до космосу, неконтрольовано спускається на планету.

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Ще в понеділок, 31 жовтня, китайська ракета носій "Чанчжен-5В" вивела в космос останній, третій за рахунком сегмент космічної станції "Тяньгун", який називається "Ментянь". Але вже найближчими днями 23-тонний корпус ракети повертається на Землю, причому це неконтрольований політ і доки не відомо, куди впадуть її уламки, пише ScienceAlert.

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Після того, як космічна ракета-носій "Чанчжен-5В" вивела в космос сегмент орбітальної станції, її основний ступінь відокремився і почав спуск на Землю. Але більшість сучасних ракет, тобто їх залишки, спрямовують у Тихий океан, щоб після падіння вони там затонули. Але це не стосується ракети "Чанчжен-5В", яка вже вчетверте за 2 роки демонструє неконтрольований спуск на планету.

[ + – ] Ще в понеділок, 31 жовтня, китайська ракета носій "Чанчжен-5В" вивела в космос останній, третій за рахунком сегмент космічної станції "Тяньгун", який називається "Ментянь"

Згідно з прогнозами експертів космічної галузі, уламки цієї 23-тонної ракети впадуть на Землю або в п'ятницю, 4 листопада, або в суботу, 5 листопада. Причому місце падіння зараз спрогнозувати дуже складно. Точніші дані будуть лише під час спостережень перед самим входом атмосферу, адже поки що ракета кружляє на орбіті.

Аналітики з американської некомерційної організації The Aerospace Corporation стверджують, що більша частина корпусу ракети згорить в атмосфері під час падіння, але від 20% до 40% уламків, що залишилися, переживуть вхід в атмосферу та впадуть десь на поверхні планети.

[ + – ] Згідно з прогнозами експертів космічної галузі, уламки цієї 23-тонної ракети впадуть на Землю або в п'ятницю 4 листопада, або в суботу, 5 листопада Фото: space.com

Згідно з прогнозами американських аналітиків, район падіння уламків китайської ракети просто величезний. У цьому районі мешкає приблизно 88% жителів Землі. Але з огляду на те, що переважно це населення сконцентровано в кількох регіонах, то уламки ракети можуть впасти або у відкритий океан, або ж у безлюдній частині суші.

[ + – ] Згідно з прогнозами американських аналітиків, район падіння уламків китайської ракети просто величезний. У цьому районі мешкає приблизно 88% жителів Землі Фото: ScienceAlert

Падіння уламків китайської ракети "Чанчжен-5В" найближчими днями буде вже четвертим випадком такого неконтрольованого падіння за останні 2 роки. Наприклад, у 2020 році такі уламки впали біля невеликих поселень в африканській країні Кот-д'Івуар, а минулого року вони приводилися в Індійському океані неподалік густонаселеного острова на Мальдівах.

А в липні цього року, як уже писав Фокус, уламки такої ж ракети, після того, як вона доставила на орбіту другий сегмент станції "Тяньгун" під назвою "Веньянь", впали в море Сулу, між Філіппінами та Малайзією.

Пізніше, як уже писав Фокус, стало відомо про те, що деякі частини китайської ракети приземлилися на острові Калімантан, причому їх помітили жителі як малайзійської, так й індонезійської частини величезного острова.

[ + – ] Деякі частини китайської ракети приземлилися на острові Калімантан, причому їх помітили жителі як малайзійської, так й індонезійської частини величезного острова Фото: Скриншот

Згідно з нещодавнім дослідженням американських учених, ймовірність того, що подібні уламки можуть вбити людину дуже мала. Принаймні їх розрахунки показали, що в найближчі 10 років від такого падіння може постраждати лише одна чи кілька людей. Але це лише теорія, на практиці все може бути інакше.

[ + – ] Космічна станція "Тяньгун" Фото: wikipedia

Що стосується власне третього сегменту "Ментянь", то він успішно пристикувався до космічної станції, яка до цього складалася з двох сегментів — "Тяньхе" та "Веньтянь". Власне політ до станції зайняв 13 годин і тепер "Тяньгун" може розпочати свою повноцінну роботу. Саме складання станції почалося ще в квітні минулого року після запуску в космос основного сегменту "Тяньхе". Варто зауважити, що раніше станція вже функціонувала, але не в повному обсязі й на ній вже знаходяться китайські астронавти.

[ + – ] Що стосується власне третього сегменту "Ментянь", то він успішно пристикувався до космічної станції, яка до цього складалася з двох сегментів — "Тяньхе" та "Веньтянь". Власне політ до станції зайняв 13 годин і тепер "Тяньгун" може розпочати свою повноцінну роботу

Сегмент "Ментянь", назва якого перекладається як "Мрійник про небеса", являє собою космічний корабель довжиною майже 18 метрів і вагою 22 тонни. Він призначений для проведення наукових експериментів.

Фокус уже писав про те, що Китай показав, як виглядає його космічна станція з орбіти. Але тоді вона складалася лише з двох сегментів.