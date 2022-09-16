Новая китайская ракета скоро упадет на Землю: уже известно примерное место падения

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-7" могут упасть в одном из двух определенных учеными районов.

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Вечером 13 сентября с космодрома Вэнчан стартовала китайская ракета "Чанчжэн-7", которая вывела в космос, согласно сообщениям китайских СМИ, спутник телекоммуникационный спутник. Но Китай не обеспечил контролируемый спуск остатков ракеты, а потому ожидается, что она упадет рядом с населенными пунктами на Филиппинах, пишет Aljazeera.

Филиппинское космическое агентство вот уже несколько дней следит за развитием событий, которые связаны с падением обломков новой мощной китайской ракеты "Чанчжэн-7". Китай не обеспечил контролируемое вхождение остатков ракеты в атмосферу, а потому остается угроза того, что эти обломки упадут где-то на Филиппинах.

Как правило, ракеты осуществляют управляемый спуск после того, как они отправят полезную нагрузку на орбиту, и сгорают в атмосфере над заранее определенным регионом Земли, таким как необитаемый участок океана. Но после того, как ракета "Чанчжэн-7" вывела спутник на орбиту, обломки продолжали кружить вокруг Земли, и пока неясно, когда именно и где они снова войдут в атмосферу.

Филиппинское космическое агентство заявило, что внимательно следит за обломками ракеты и определило, что космический мусор может упасть примерно в 71 километре от филиппинского муниципалитета Бургос или в другом месте примерно в 52 километрах от Санта-Аны.

[ + – ] Филиппинское космическое агентство вот уже несколько дней следит за развитием событий, которые связаны с падением обломков новой мощной китайской ракеты "Чанчжэн-7" Фото: newsweek

В космическом агентстве считают, что эти обломки вряд ли упадут на наземные объекты или населенные пункты на территории Филиппин, но они представляют значительную угрозу для кораблей, самолетов, рыбацких лодок и других судов, которые находятся в зоне падения.

"Никаких упавших обломков до сих пор не было обнаружено, и пока не поступало сообщений о травмах или повреждениях. То есть либо обломки упали в другом месте или все еще кружат вокруг Земли", заявила 15 сентября Триша Зафра, представитель Филиппинского космического агентства.

Агентство призвало общественность немедленно информировать местные власти, если в море будут обнаружены предполагаемые обломки.

Это уже не первый случай неконтролируемого вхождения обломков китайской ракеты в атмосферу Земли. Как уже писал Фокус, 30 июля этого года остатки китайской ракеты "Чанчжэн 5B" упали в филиппинских водах, а некоторые обломки ракеты были также обнаружены в Малайзии и Индонезии. Известно, что обломки ракеты упали возле населенных пунктов, но жертв среди населения не было.

Запуск ракеты "Чанчжэн-7" стал четвертым для этой модели нового поколения китайских ракет. Первый запуск был осуществлен еще в 2016 году.