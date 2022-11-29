В 17-тонном метеорите ученые обнаружили 2 новых неизвестных на Земле минерала

Эти минералы были обнаружены внутри обломка метеорита Эль-Али, который нашли еще 2 года назад.

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В огромном метеорите, который обнаружили в Сомали еще в 2020 году, недавно ученые нашли 2 новых минерала, которых никогда не находили на Земле. Эти минералы могут быть ключом к пониманию процесса формирования астероидов, пишет Live Science.

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Ученые обнаружили два ранее неизвестных науке минерала в обломке метеорита весом всего 70 грамм. При этом сам метеорит под названием Эль- Али, который обнаружили в Африке 2 года назад весит 16,5 тонн.

[ + – ] Ученые обнаружили два ранее неизвестных науке минерала в обломке метеорита весом всего 70 грамм Фото: Live Science

Новые минералы уже получили следующие названия:

Один назвали элалитом, в честь самого метеорита Эль-Али;

Второй назвали элкинстантонитом, в честь Линди Элкинс-Тантон, которая является главной ученой будущей миссии NASA "Психея". В рамках этой миссии космический аппарат отправится к одноименному астероиду, который как известно считается самым драгоценным космическим камнем.

"Когда вы находите новый минерал, это означает, что фактические геологические условия, химический состав породы отличались от того, что было найдено ранее. И это захватывающее событие. Мы обнаружили в данном конкретном случае 2 новых минерала, которые были неизвестны науке", — говорит Крис Херд из Университета Альберты, Канада.

Что касается самого метеорита Эль-Али, то ученые отнесли его к типу IAB, ведь он состоит из железа с небольшой примесью силикатов. Во время исследования обломка этого метеорита внимание ученых привлекли детали новых минералов. Они смогли быстро определить, что это абсолютно новые минералы, которые не были известны науке благодаря тому, что ученые сравнили эти минералы с их версиями, которые раньше были созданы в лаборатории.

[ + – ] Во время исследования обломка этого метеорита внимание ученых привлекли детали новых минералов. Они смогли быстро определить, что это абсолютно новые минералы, которые не были известны науке благодаря тому, что ученые сравнили эти минералы с их версиями, которые раньше были созданы в лаборатории Фото: Live Science

Теперь ученые хотят и дальше продолжить изучение метеорита, чтобы понять условия, в которых образовался его родительский астероид.

"Хотелось бы максимально точно понять, как сформировался астероид, от которого откололся данный метеорит. Возможно новые данные помогут нам в этом", — говорит Херд.

Но дальнейшее изучение метеорита Эль-Али может оказаться под угрозой. Дело в том, что этот космический камень увезли в Китай, где ищут для него покупателя. Если продажа состоится, то это может ограничить доступ к метеориту для проведения исследований, говорят ученые.

Фокус уже писал о миссии "Психея", которая должна была начаться с запуском космического аппарата на борту ракеты-носителя Falcon Heavy в августе этого года. Но позже стало известно, что запуск будет осуществлен только осенью 2023 года.

Также Фокус писал о том, что разгадку тайны появления воды на Земле ученые нашли в метеорите, который упал в Великобритании.