Как появилась вода на Земле: ученые нашли разгадку этой тайны в метеорите, упавшем в Англии

Космический камень, размером с баскетбольный мяч, имеет в своем составе такую же воду, которая находится на Земле.

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Три четверти поверхности нашей планеты покрыты водой и именно она сыграла важную роль в появлении развитии жизни на Земле. Но откуда на планете взялась эта вода? Этот вопрос остается предметом споров и дискуссий между учеными. Но метеорит, который упал в Англии и возраст которого оценивают в 4,6 млрд лет, предоставляет доказательство того, что вода попала на Землю из внешней части Солнечной системы, пишет The Guardian.

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Ученые из Великобритании представили свое исследование метеорита, который упал в прошлом году в городе Винчкомб, Англия, и получил такое же название. Исследование показало, что в этом метеорите содержится вода, которая похожа на воду на Земле.

Ученые считают, что такие космические камни, которые прибыли к нам из внешних областей Солнечной системы миллиарды лет назад, принесли на планету жизненно важные химические компоненты, такие как вода, что способствовало появлению океанов и жизни на Земле.

По словам Эшли Кинг из Музея естественной истории, Лондон, Великобритания, этот метеорит удалось сразу же доставить в лабораторию для изучения и в него не проникли никакие загрязняющие земные вещества.

"Это один из самых кристально чистых метеоритов из ранней Солнечной системы, которому примерно 4,6 млрд лет", — говорит Кинг.

[ + – ] По словам Эшли Кинг из Музея естественной истории, Лондон, Великобритания, этот метеорит удалось сразу же доставить в лабораторию для изучения и в него не проникли никакие загрязняющие земные вещества Фото: The Guardian

Одна из теорий о происхождении воды на Земле говорит о том, что ее доставили либо кометы, либо обломки астероидов, которые являются ледяными телами и находятся во внешней части Солнечной системы.

Анализ метеорита Винчкомб показал, что он на 11% состоит из похожей на земную воды и на 2% из углерода. Это первый метеорит, который относится к классу древнейших космических каменей, углеродистых хондритов, который нашли в Великобритании. Такие метеориты содержат вещества, которые существовали еще на самом раннем этапе формирования Солнечной системы.

Анализ состава метеорита показал, что скорее всего он прибыл из области нашей звездной системы, которая находится где-то за Юпитером. До этого он был частью более крупного астероида, хотя сейчас по размерам похож на баскетбольный мяч.

Ученые, которые обнаружили, что в составе метеорита соотношение изотопов водорода в воде, очень похожи на состав воды на Земле, также нашли в камне внеземные аминокислоты. Такие вещества являются основными строительными блоками для возникновения жизни. И это становится новым убедительным доказательством того, что вода и органические вещества были доставлены на Землю астероидами, похожими на те, от которого откололся Винчкомб.

По словам ученых, если бы этот метеорит двигался с другой скоростью или под другим углом в атмосфере Земли, то он бы весь сгорел, но этого не произошло и ученые считают это счастливой случайностью.

Фокус уже писал о необычном метеорите с Марса, тайну которого удалось разгадать лишь через 100 лет. Наконец-то ученые выяснили, почему он содержит земные вещества.

Что касается исследований космоса, то ученые представили новую карту видимой Вселенной, на которой показаны 200 тысяч галактик, как уже писал Фокус.