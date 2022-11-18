От Млечного Пути до края Вселенной: ученые создали гигантскую космическую карту

Астрономы создали карту, на которой отмечены положения и цвета 200 000 галактик, которые простираются от нашей галактики до самого края видимой Вселенной.

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Ученые из Университета Джона Хопкинса, Балтимор, США, представили новую карту видимой Вселенной, на которой показаны 200 тысяч галактик, которые протираются от Млечного Пути до границы космоса, которую можно назвать краем наблюдаемой Вселенной. Для этого они использовали данные проекта Sloan Digital Sky Survey, в рамках которого телескоп в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико, США уже более 20 лет наблюдает за космосом, пишет New Atlas.

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Телескоп наблюдает за разными частями космоса с 2000 года, чтобы ученые могли создавать наиболее полные карты наблюдаемой Вселенной. В частности, он помог создать карту 4 млн звезд в Млечном Пути, размещения галактик, которые находятся рядом с нами, а также галактик, которые удалены на миллиарды световых лет от нас.

Но новая карта представляет своеобразный клин с наиболее точной визуализацией пары сотен тысяч галактик, которые размещены в космос начиная от Млечного Пути до границы космоса, которую можно назвать краем наблюдаемой Вселенной. Если бы можно было поставить точку, которая была бы указателем "вы находитесь здесь", то она размещалась бы на остром конце этого клина, который похож на ломтик пиццы.

[ + – ] Ученые из Университета Джона Хопкинса, Балтимор, США, представили новую карту видимой Вселенной, на которой показаны 200 тысяч галактик, которые протираются от Млечного пути до границы космоса, которую можно назвать краем наблюдаемой Вселенной Фото: New Atlas

Угол этого клина – 10 градусов и это лишь часть огромной окружности вокруг нашей галактики, которая в свою очередь является лишь частью невообразимо огромного пространства наблюдаемой Вселенной. По словам ученых, от начальной точки клин простирается на 13,7 млрд световых лет.

На новой карте можно увидеть 200 тысяч очень маленьких точек, каждая из которых является галактикой с миллиардами звезд, планет и других космических объектов. Все точки окрашены в разные цвета не столько для украшения изображения, сколько для того, чтобы показать особенности каждой галактики.

[ + – ] На новой карте можно увидеть 200 тысяч очень маленьких точек, каждая из которых является галактикой с миллиардами звезд, планет и других космических объектов. Все точки окрашены в разные цвета не столько для украшения изображения, сколько для того, чтобы показать особенности каждой галактики Фото: New Atlas

Начиная с нижнего края клина, голубыми точками показаны спиральные галактики, которые находятся в пределах 2 млрд световых лет от нас;

Далее идут желтые точки, которые представляют эллиптические галактики, которые намного ярче;

Огромный красный участок карты показывает также эллиптические галактики, которые находятся уже на расстоянии от 4 до 8 млрд световых лет от нас;

На синем участке карты, который идет следующим, показаны квазары – это галактики с очень активными сверхмассивными черными дырами в своем центре;

Ближе к самому краю карты, где видны красные точки, изображены также квазары, ведь они единственные, которых видно на таком огромном расстоянии;

Затем идет примерно 1 млрд световых лет полной тьмы, и мы достигаем линии, которая показывает своеобразную границу видимой Вселенной. Эта линия представляет собой изображение света, который остался после Большого взрыва – реликтовое излучение.

По словам ученых, за этим краем есть продолжение Вселенной, но мы его пока увидеть не можем. По словам Бриса Менара из Университета Джона Хопкинса, авторы хотели создать красивую и доступную для понимая обычными людьми карту видимой Вселенной.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что наша Вселенная имеет форму, которая скорее всего невообразима для многих людей и тем не менее наблюдения показывают, что это правда.

Также Фокус писал о том, что некоторые звезды, как считают ученые, очень похожи по своей структуре на шоколадные конфеты с начинкой.

Как уже писал Фокус, ученые создали новую карту нашей галактики, которая может изменить представление о Млечном Пути.