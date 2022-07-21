Новая карта Млечного Пути может навсегда изменить наше представление о галактике (видео)

Чтобы узнать точное распределение пыли в галактике ученые составили новую карту.

Вся видимая нами Вселенная наполнена космической пылью. А значит и все галактики полны ею. Но часто эта пыль мешает наблюдению за звездами и отдельными галактическими структурами не только в далеких галактиках, но и в Млечном Пути. Чтобы узнать точное распределение пыли в галактике ученые составили новую карту, сообщает Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пока что только новый космический инфракрасный телескоп Уэбба способен заглянуть сквозь космическую пыль и обнаружить новые звезды и те или иные галактические структуры в Млечном Пути и в других галактиках.

Все галактики, в том числе и Млечный Путь, наполнены космической пылью. Из нее появляются новые звезды и эту же пыль оставляют звезды после своей смерти. Если мы не имеем полного представления о космической пыли, то мы не может полностью понять то, что происходит в космосе, говорят ученые.

[ + – ] Все галактики, в том числе и Млечный путь, наполнены космической пылью. Из нее появляются новые звезды и эту же пыль оставляют звезды после своей смерти Фото: ESO/S. Brunier

Именно для лучшего понимания распределения пылевых облаков в Млечном Пути ученые создали специальную анимацию. Данные, которые вошли в основу новой космической карты были взяты из новых данных космического телескопа Gaia Европейского космического агентства.

Эти новые данные о космосе, как уже писал Фокус, ученые представили в июне 2022 года. На сегодня это самый подробный обзор космических объектов в Млечном Пути. Кстати, как уже писал Фокус, благодаря новым данным телескопа Gaia, ученые выяснили, что в Солнечной системе намного больше астероидов, чем считалось раньше.

Что касается новой карты космической пыли, то по словам ученых, пылевые облака концентрируются вдоль галактической плоскости. Также на карте видны два пространства, где пыли практически нет, и они находятся над и под галактической плоскостью.

"Очень важно понимать распределение пылевых облаков в Млечном Пути. Из пыли и газа создаются новые звезды, и эти же вещества остаются после смерти звезд. Чтобы понять, как наша галактика эволюционирует и как в ней создаются те или иные структуры, нужно знать больше о пылевых облаках", — говорит астроном Ник Кокс.

Новая карта, которую создали ученые охватывает примерно 13 тысяч световых лет космоса от Солнечной системы до центра галактики. Учитывая, что диаметр Млечного Пути составляет 100 тысяч лет, что это немного меньше, чем 10%.

"Очень важно знать, где пыли очень мало или ее практически нет, ведь таким образом астрономы могут лучше наблюдать за объектами в Млечном Пути, да и за всей Вселенной за пределами нашей галактики. Сейчас это можно сделать либо с помощью телескопа Уэбба, либо телескопа Хаббла", — говорит Кокс.

Как уже писал Фокус, NASA совместно с компанией SpaceX планирует в 2026 году отправить в космос новый телескоп, который будет преемником Хаббла под названием Roman Space Telescope. Самое интересное, что эту обсерваторию назвали в честь ученой Нэнси Роман, которую называют "мамой Хаббла".