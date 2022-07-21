Нова карта Чумацького Шляху може назавжди змінити наше уявлення про галактику (відео)

Щоб дізнатися про точний розподіл пилу в галактиці, вчені склали нову карту.

Весь видимий нами Всесвіт наповнений космічним пилом. А значить і всі галактики сповнені ним. Але часто цей пил заважає спостереженню за зірками й окремими галактичними структурами не тільки в далеких галактиках, а й у Чумацькому Шляху. Щоб дізнатися про точний розподіл пилу в галактиці, вчені склали нову карту, повідомляє Forbes.

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Поки що тільки новий космічний інфрачервоний телескоп Вебба здатний зазирнути крізь космічний пил та виявити нові зірки і ті чи інші галактичні структури в Чумацькому Шляху й інших галактиках.

Усі галактики, зокрема й Чумацький Шлях, сповнені космічного пилу. З нього з'являються нові зірки і цей же пил залишають зірки після своєї смерті. Якщо ми не маємо повного уявлення про космічний пил, то ми не можемо повністю зрозуміти те, що відбувається в космосі, кажуть вчені.

[ + – ] Усі галактики, зокрема й Чумацький Шлях, наповнені космічним пилом. З нього з'являються нові зірки і цей же пил залишають зірки після своєї смерті Фото: Млечный Путь

Саме для кращого розуміння розподілу пилових хмар у Чумацькому Шляху вчені створили спеціальну анімацію. Дані, які увійшли в основу нової космічної карти, були взяті з нових даних космічного телескопа Gaia Європейського космічного агентства.

Ці нові дані про космос, як уже писав Фокус, учені представили у червні 2022 року. На сьогодні це найдокладніший огляд космічних об'єктів у Чумацькому Шляху. До речі, як уже писав Фокус, завдяки новим даним телескопа Gaia, вчені з'ясували, що в Сонячній системі набагато більше астероїдів, ніж вважалося раніше.

Що стосується нової карти космічного пилу, то, за словами вчених, пилові хмари концентруються вздовж галактичної площини. Також на карті видно два простори, де пилу практично немає, і вони знаходяться над і під галактичною площиною.

"Дуже важливо розуміти розподіл пилових хмар у Чумацькому Шляху. З пилу та газу створюються нові зірки, і ці ж речовини залишаються після смерті зірок. Щоб зрозуміти, як наша галактика еволюціонує і як у ній створюються ті чи інші структури, потрібно знати більше про пилові хмари", — каже астроном Нік Кокс.

Нова карта, яку створили вчені, охоплює приблизно 13 тисяч світлових років космосу від Сонячної системи до центру галактики. Враховуючи, що діаметр Чумацького Шляху становить 100 тисяч років, це трохи менше, ніж 10%.

"Дуже важливо знати, де пилу дуже мало або його практично немає, адже так астрономи можуть краще спостерігати за об'єктами в Чумацькому Шляху, та й за всесвітом за межами нашої галактики. Зараз це можна зробити або за допомогою телескопа Вебба, або телескопа Габбла", — каже Кокс.

Як уже писав Фокус, NASA спільно з компанією SpaceX планує у 2026 році відправити в космос новий телескоп, який буде наступником Габбла під назвою Roman Space Telescope. Найцікавіше те, що цю обсерваторію назвали на честь вченої Ненсі Роман, яку називають "мамою Габбла".