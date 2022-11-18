Від Чумацького Шляху до краю Всесвіту: вчені створили гігантську космічну карту

Астрономи створили карту, на якій відзначені положення та кольори 200 000 галактик, які простягаються від нашої галактики до краю видимого Всесвіту.

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Учені з Університету Джона Гопкінса, Балтімор, США, представили нову карту видимого Всесвіту, на якому показано 200 тисяч галактик, які простягаються від Чумацького Шляху до межі космосу, яку можна назвати краєм спостережуваного Всесвіту. Для цього вони використали дані проєкту Sloan Digital Sky Survey, в межах якого телескоп в обсерваторії Апачі-Пойнт у штаті Нью-Мексико США вже більше 20 років спостерігає за космосом, пише New Atlas.

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Телескоп спостерігає за різними частинами космосу з 2000 року, щоб учені могли створювати найповніші карти спостережуваного Всесвіту. Зокрема, він допоміг створити карту 4 млн зірок у Чумацькому Шляху, розміщення галактик, що розташовані поряд із нами, а також галактик, які віддалені на мільярди світлових років від нас.

Але нова карта представляє своєрідний клин із найточнішою візуалізацією пари сотень тисяч галактик, які розміщені в космосі, починаючи від Чумацького Шляху до межі космосу, яку можна назвати краєм спостережуваного Всесвіту. Якби можна було поставити крапку, яка була б покажчиком "ви перебуваєте тут", то вона розміщувалася б на гострому кінці цього клину, який схожий на скибочку піци.

[ + – ] Учені з Університету Джона Гопкінса, Балтімор, США, представили нову карту видимого Всесвіту, на якому показано 200 тисяч галактик, які простягаються від Чумацького Шляху до межі космосу, яку можна назвати краєм спостережуваного Всесвіту. Фото: New Atlas

Кут цього клину — 10 градусів, і це лише частина величезного кола навколо нашої галактики, яка, зі свого боку, є лише частиною неймовірно величезного простору спостережуваного Всесвіту. За словами вчених, від початкової точки клин тягнеться на 13,7 млрд світлових років.

На новій карті можна побачити 200 тисяч маленьких крапок, кожна з яких є галактикою з мільярдами зірок, планет та інших космічних об'єктів. Усі крапки пофарбовані в різні кольори не стільки для прикрашання зображення, скільки для того, щоб показати особливості кожної галактики.

[ + – ] На новій карті можна побачити 200 тисяч маленьких крапок, кожна з яких є галактикою з мільярдами зірок, планет та інших космічних об'єктів. Усі крапки пофарбовані в різні кольори не стільки для прикрашання зображення, скільки для того, щоб показати особливості кожної галактики. Фото: New Atlas

Починаючи з нижнього краю клина, блакитними крапками показані спіральні галактики, які розташовані в межах 2 млрд світлових років від нас;

Далі йдуть жовті крапки, які показують еліптичні галактики, які набагато яскравіші;

Величезна червона ділянка карти показує також еліптичні галактики, які розташовані вже на відстані від 4 до 8 млрд світлових років від нас;

На синій ділянці карти, яка йде наступною, показані квазари — це галактики з дуже активними надмасивними чорними дірами у своєму центрі;

Ближче до краю карти, де видно червоні крапки, зображені також квазари, адже вони єдині, що видно на такій величезній відстані;

Потім іде приблизно 1 млрд світлових років повної пітьми, і ми досягаємо лінії, яка показує своєрідну межу видимого Всесвіту. Ця лінія є зображенням світла, яке залишилося після Великого вибуху — реліктове випромінювання.

За словами вчених, за цим краєм є продовження Всесвіту, але ми його поки що побачити не можемо. За словами Бріс Менара з Університету Джона Гопкінса, автори хотіли створити красиву й доступну для розуміння звичайними людьми карту видимого Всесвіту.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що наш Усесвіт має форму, яка, швидше за все, неймовірна для багатьох людей, і тим не менш, спостереження показують, що це правда.

Також Фокус писав про те, що деякі зірки, як вважають учені, дуже схожі за своєю структурою на шоколадні цукерки з начинкою.

Як уже писав Фокус, учені створили нову карту нашої галактики, яка може змінити уявлення про Чумацький Шлях.