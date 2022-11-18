Як з'явилася вода на Землі: вчені знайшли розгадку цієї таємниці в метеориті, що впав в Англії

Космічний камінь розміром із баскетбольний м'яч має у своєму складі таку саму воду, що перебуває на Землі.

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Три чверті поверхні нашої планети вкриті водою, і саме вона відіграла важливу роль у розвитку життя на Землі. Але звідки на планеті взялася ця вода? Це питання залишається предметом суперечок і дискусій між ученими. Але метеорит, який впав в Англії та вік якого оцінюють у 4,6 млрд років, надає доказ того, що вода потрапила на Землю із зовнішньої частини Сонячної системи, пише The Guardian.

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Учені з Великобританії представили своє дослідження метеорита, який впав минулого року в місті Вінчкомб, Англія, і отримав таку саму назву. Дослідження показало, що в цьому метеориті міститься вода, яка схожа на воду на Землі.

Учені вважають, що такі космічні камені, які прибули до нас із зовнішніх областей Сонячної системи мільярди років тому, принесли на планету життєво важливі хімічні компоненти, такі як вода, що сприяло появі океанів і життя на Землі.

За словами Ешлі Кінг із Музею природної історії, Лондон, Великобританія, цей метеорит вдалося одразу ж доставити до лабораторії для вивчення, і до нього не проникли жодні забруднювальні земні речовини.

"Це один із найбільш кристально чистих метеоритів із ранньої Сонячної системи, якому приблизно 4,6 млрд років", — говорить Кінг.

[ + – ] За словами Ешлі Кінг із Музею природної історії, Лондон, Великобританія, цей метеорит вдалося одразу ж доставити до лабораторії для вивчення, і до нього не проникли жодні забруднювальні земні речовини Фото: who

Одна з теорій про походження води на Землі говорить про те, що її доставили або комети, або уламки астероїдів, які є крижаними тілами та розташовані в зовнішній частині Сонячної системи.

Аналіз метеорита Вінчкомб показав, що він на 11% складається зі схожої на земну води та на 2% з вуглецю. Це перший метеорит, який належить до класу найдавнішого космічного каміння, вуглецевих хондритів, який знайшли у Великій Британії. Такі метеорити містять речовини, які існували ще на ранньому етапі формування Сонячної системи.

Аналіз складу метеорита показав, що, швидше за все, він прибув із області нашої зоряної системи, яка розташована десь за Юпітером. До цього він був частиною більшого астероїда, хоча зараз за розмірами схожий на баскетбольний м'яч.

Учені, які виявили, що в складі метеорита співвідношення ізотопів водню у воді дуже схожі на склад води на Землі, також знайшли в камені позаземні амінокислоти. Такі речовини є основними будівельними блоками виникнення життя. І це стає новим переконливим доказом того, що вода й органічні речовини були доставлені на Землю астероїдами, схожими на ті, від яких відколовся Вінчкомб.

За словами вчених, якби цей метеорит рухався з іншою швидкістю або під іншим кутом в атмосфері Землі, він би весь згорів, але цього не сталося, і вчені вважають це щасливою випадковістю.

Фокус уже писав про незвичайний метеор із Марса, таємницю якого вдалося розгадати лише через 100 років. Нарешті, вчені з'ясували, чому він містить земні речовини.

Що стосується досліджень космосу, то вчені представили нову карту видимого Всесвіту, на якій показано 200 тисяч галактик, як уже писав Фокус.