Полет к самому дорогому астероиду: космический аппарат "Психея" прибыл на место запуска

Это будет первый космический аппарат, который использует двигатель на эффекте Холла за пределами орбиты Луны.

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Космический аппарат "Психея", который будет изучать самый ценный астероид с одноименным названием, прибыл в Космический центр имени Кеннеди. Туда его из лаборатории реактивного движения NASA доставил транспортный самолет C-17 Globemaster III. Еще 3 месяца "Психея" будет проходить дополнительную подготовку для полета к уже знаменитому астероиду. 1 августа 2022 года аппарат полетит в космос на борту ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX, сообщает SciTechDaily.

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[ + – ] Космический аппарат "Психея" доставил из лаборатории реактивного движения NASA в Космический центр имени Кеннеди транспортный самолет C-17 Globemaster III Фото: wikipedia

Астероид Психея, к которому отправится одноименный космический аппарат считается очень ценным. Некоторые ученые полагают, что он полностью состоит из ценных металлов, стоимость которых составляет 10 тысяч квадриллионов долларов. Не все ученые согласны с такой оценкой значимости астероида и считают, что он не такой ценный. Чтобы разобраться в том, что из себя на самом деле представляет астероид Психея, шириной примерно 280 км, и отправится в космос космический аппарат "Психея". Старт ракеты Falcon Heavy с аппаратом на борту запланирован на 1 августа этого года, а уже в начале 2026 года аппарат выйдет на орбиту целевого астероида.

[ + – ] Космический аппарат "Психея" внутри самолета C-17 Globemaster III Фото: NASA

Во время полета космический аппарат "Психея" будет использовать солнечно-электрический двигатель, который поможет ему преодолеть расстояние в 2,4 млрд км к астероиду.

Это будет первый космический аппарат, который использует двигатель на эффекте Холла за пределами орбиты Луны. Этот двигатель использует солнечную электрическую тягу, когда электричество, создаваемое солнечными панелями, передается на электрический, а не на химический ракетный двигатель. Соответственно такой двигатель использует гораздо меньше топлива, чем такие же химические двигатели.

[ + – ] Космический аппарат "Психея" в Лаборатории реаквтиного движения NASA Фото: NASA

У аппарата "Психея" на борту имеется три главных научных прибора для изучения астероида:

Камера с высоким разрешением;

Гамма- и нейтронный спектрометр, с помощью которого аппарат сможет точно узнать из чего состоит астероид;

Магнитометр, который поможет изучить остаточное магнитное поле астероида Психея.

Ученые считают, что богатый металлами астероид, может быть частью ядра планетезималя. Именно из таких объектов сформировались каменистые планеты нашей Солнечной системы и в том числе наша Земля. Изучение астероида может дать больше информации ученым о том, как сформировалась наша планета и вообще вся Солнечная система.

[ + – ] Ученые считают, что богатый металлами астероид Психея, может быть частью ядра планетезималя. Именно из таких объектов сформировались каменистые планеты нашей Солнечной системы и в том числе наша Земля Фото: NASA

Также космический аппарат "Психея" станет испытательным полигоном для проверки новой системы связи NASA. Система DSOC – это новая лазерная система космической связи. Ее работоспособность впервые проверят за пределами системы Земля-Луна. DSOC (Deep Space Optical Communications) будет использовать лазеры для отправки данных с более высокой скоростью, чем у обычной радиосвязи.

А еще ракета Falcon Heavy выведет в космос два меленьких космических аппарата под общим названием Janus, которые предназначены для изучения двух разных двойных астероидов. Это астероиды, которые вращаются вокруг друг друга. Ученые хотят понять, как они сформировались и эволюционировали.

Как уже писал Фокус, в NASA показали публике, как выглядит космический аппарат "Психея", который тогда еще находился в Лаборатории реактивного движения NASA.