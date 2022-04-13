Полет к драгоценному астероиду. В NASA показали аппарат, который отправится к Психее

Некоторые эксперты полагают, что стоимость всех металлов астероида Психея составляет 10 тысяч квадриллионов долларов. Другие считают его не таким ценным.

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В Лаборатории реактивного движения NASA впервые показали, как выглядит космический аппарат "Психея", который отправится для изучения одноименного астероида, шириной примерно 280 км. Он находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Уже этим летом аппарат отправится в космос, чтобы узнать, что из себя представляет этот астероид и действительно ли он такой ценный, как считают некоторые ученые, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Некоторые эксперты полагают, что астероид Психея состоит почти полностью состоит из ценных металлов, стоимость которых составляет 10 тысяч квадриллионов долларов Фото: NASA

Некоторые эксперты полагают, что астероид Психея состоит почти полностью состоит из ценных металлов, стоимость которых составляет 10 тысяч квадриллионов долларов. Но ученые из Университета штата Аризона полагают, что этот астероид не такой плотный, каким должен быть кусок металла. И несоответственно не такой ценный, каким его считают.

[ + – ] Космический аппарат Психея Фото: NASA

Тем не менее в NASA считают, что астероид Психея – это обнаженное железное ядро не сформировавшейся планеты. Эксперты полагают, что он является ядром планетезималя — строительного блока, из которых были созданы каменистые планеты Солнечной системы, такие как Земля, Марс, Меркурий и Венера.

[ + – ] Космический аппарат Психея Фото: NASA

Если это так, то изучение астероида предоставит массу новой информации о том, как сформировались планеты, похожие на Землю. Также в NASA надеются, что космический аппарат "Психея" либо подтвердит теорию о том, что это состоящий из железа астероид, либо опровергнет ее. В любом случае аппарат сможет определить настоящее происхождение космического камня.

[ + – ] Космический аппарат Психея Фото: NASA

Сейчас в Лаборатории реактивного движения NASA идет активная подготовка к запуску. Проверяются все системы на наличие неисправностей. Аппарат "Психея" должен отправится в космос с мыса Канаверал уже в августе этого года.

[ + – ] Космический аппарат Психея Фото: NASA

В мае 2023 года он пролетит мимо Марса, а в начале 2026 года выйдет на орбиту вокруг астероида Психея.

Согласно заявлению NASA, высоту аппарата "Психея" можно сравнить с расстоянием от поверхности до обычного баскетбольного кольца. А когда он развернет свои солнечные панели, которые будут питать его энергией, то аппарат будет размером с теннисный корт.

[ + – ] Космический аппарат Психея Фото: NASA

NASA впервые отправляет космический аппарат для исследования астероида, который в основном состоит из металла, а не из камня и льда.

Когда аппарат после четырехлетнего путешествия достигнет своей цели, то он будет медленно вращаться вокруг астероида Психея и все время будет приближаться к его поверхности, чтобы подробно его изучить.

[ + – ] Космический аппарат Психея возле своей цели. Иллюстрация Фото: NASA

Ученые NASA хотят получить информацию о поверхности астероида, о его гравитационных свойствах, а также о том, как различные элементы распределяются по всему космическому камню. Если астероид действительно является ядром несформированной планеты, то ученые хотели бы узнать, сколько ей лет.

Миссия космического аппарата должна завершиться в октябре 2027 года.

Фокус уже писал, что еще два астероида могут быть богаты полезными ископаемыми и такими же ценными, как и Психея.

Еще одно исследование ученых из Университета Брауна, о котором писал Фокус, также предполагает, что астероид Психея состоит совсем из другого материла, чем считают некоторые ученые в том числе из NASA.

Также Фокус уже писал о том, что NASA отправит к астероиду Психея аппарат с футуристическим двигателем.