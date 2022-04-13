Політ до дорогоцінного астероїда. У NASA показали апарат, який вирушить до Психеї

Деякі експерти вважають, що вартість усіх металів астероїда Психея становить 10 тисяч квадрильйонів доларів. Інші вважають його не таким цінним.

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У Лабораторії реактивного руху NASA вперше показали, як виглядає космічний апарат "Психея", який вирушить до вивчення однойменного астероїда, шириною приблизно 280 км. Він знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вже цього літа апарат відправиться в космос, щоб дізнатися, що являє собою цей астероїд і чи дійсно він такий цінний, як вважають деякі вчені, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Деякі експерти вважають, що астероїд Психея складається майже повністю з цінних металів, вартість яких становить 10 тисяч квадрильйонів доларів Фото: ISS

Деякі експерти вважають, що астероїд Психея складається майже повністю з цінних металів, вартість яких становить 10 тисяч квадрильйонів доларів. Але вчені з Університету штату Арізона вважають, що цей астероїд не такий щільний, яким має бути шматок металу. І невідповідно не такий цінний, як його вважають.

[ + – ] Космічний апарат Психея Фото: ISS

Проте в NASA вважають, що астероїд Психея — це оголене залізне ядро планети, що не сформувалася. Експерти вважають, що він є ядром планетезималя — будівельного блоку, з яких були створені кам'янисті планети Сонячної системи, такі як Земля, Марс, Меркурій і Венера.

[ + – ] Космічний апарат Психея Фото: ISS

Якщо це так, то вивчення астероїда надасть масу нової інформації у тому, як сформувалися планети, схожі на Землю. Також у NASA сподіваються, що космічний апарат "Психея" або підтвердить теорію про те, що це астероїд, що складається із заліза, або спростує її. У будь-якому випадку апарат зможе визначити справжнє походження космічного каменю.

[ + – ] Космічний апарат Психея Фото: ISS

Наразі у Лабораторії реактивного руху NASA триває активна підготовка до запуску. Перевіряються усі системи на наявність несправностей. Апарат "Психея" має вирушити до космосу з мису Канаверал уже в серпні цього року.

[ + – ] Космічний апарат Психея Фото: ISS

У травні 2023 року він пролетить повз Марс, а на початку 2026 року вийде на орбіту навколо астероїда Психея.

Згідно із заявою NASA, висоту апарата "Психея" можна порівняти з відстанню від поверхні до звичайного баскетбольного кільця. А коли він розгорне свої сонячні панелі, які живитимуть його енергією, то апарат буде розміром із тенісний корт.

[ + – ] Космічний апарат Психея Фото: ISS

NASA вперше відправляє космічний апарат для дослідження астероїда, який здебільшого складається з металу, а не з каменю та льоду.

Коли апарат після чотирирічної подорожі досягне своєї мети, то він повільно обертатиметься навколо астероїда Психея і весь час наближатиметься до його поверхні, щоб докладно його вивчити.

[ + – ] Космічний апарат Психея біля своєї мети. Ілюстрація Фото: ISS

Учені NASA хочуть отримати інформацію про поверхню астероїда, про його гравітаційні властивості, а також про те, як різні елементи розподіляються по всьому космічному каменю. Якщо астероїд справді є ядром несформованої планети, то вчені хотіли б дізнатися скільки їй років.

Місія космічного апарату має завершитись у жовтні 2027 року.

Фокус уже писав, що ще два астероїди можуть бути багаті на корисні копалини і такі ж цінні, як і Психея.

Ще одне дослідження вчених з Університету Брауна, про яке писав Фокус, також припускає, що астероїд Психея складається зовсім з іншого матеріалу, ніж вважають деякі вчені, зокрема з NASA.

Також Фокус уже писав про те, що NASA відправить до астероїда Психея апарат із футуристичним двигуном.