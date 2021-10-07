Не тільки Психея. Вчені знайшли поблизу ще парочку астероїдів "за всі гроші світу"

За словами вчених, один навколоземний астероїд може забезпечити планету корисними копалинами на десятиліття

Вважається, що багаті на корисні копалини астероїди розташовані в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але вчені з Університету Арізони стверджують, що деякі з навколоземних космічних каменів дуже схожі на найвідоміший на багаті метали астероїд — Психею, повідомляє universetoday.com

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Учені кажуть, що існуючі плани з видобутку корисних копалин на астероїдах буде легше здійснити на ближчих до нас об'єктах.

Дослідники з університету Арізони вивчили два різні навколоземні астероїди: 1986 DA і 2016 ED85, які здаються схожими на Психею.

[ + – ] Астероїд Психея. Знімок зроблений за допомогою Дуже великого телескопа на Землі. Фото: wikipedia

Потім вони підрахували, що тільки на астроїді 1986 DA може бути більше заліза, нікелю та кобальту, ніж поточні глобальні запаси на Землі, тобто ту кількість, яку можна легко добувати. Всього один астероїд може забезпечити потреби планети в цих матеріалах на десятиліття, кажуть учені.

Також учені спробували відстежити астероїди, схожі на ці навколоземні об'єкти, щоб дізнатися, звідки вони могли з'явитися. Стандартна теорія говорить, що вони утворилися, коли ядро ​​зруйнованої планети, яке стало поясом астероїдів, розпалося. Потім гравітаційні потоки відправили ці навколоземні астероїди на їхні власні орбіти, але більшість об'єктів із аналогічним складом залишилися в самому поясі астероїдів, включаючи Психею.

Психея — це найвідоміший із багатих на метали астероїдів, і скоро до нього відправиться космічний апарат NASA. Тим не менш, багато з сусідів Психеї відповідають спектральному профілю навколоземних астероїдів, кажуть учені.

[ + – ] Космічний апарат біля астероїда Психея. Художня ілюстрація. Фото: wikipedia

За їхніми словами, астероїди 1986 DA і 2016 ED85, імовірно, сформувалися в тих же умовах, що й їхні аналоги в поясі астероїдів, але виявилися ближче до Землі.