Не только Психея. Ученые нашли поблизости еще парочку астероидов "за все деньги мира"
По словам ученых, один околоземный астероид может обеспечить планету полезными ископаемыми на десятилетия
Считается, что богатые на полезные ископаемые астероиды находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но ученые из Университета Аризоны утверждают, что некоторые из околоземных космический камней, очень похожи на самый известный богатый металлами астероид – Психея, сообщает universetoday.com
Ученые говорят, что существующие планы по добыче полезных ископаемых на астероидах будет легче осуществить на более близких к нам объектах.
Исследователи из университета Аризоны изучили два разных околоземных астероида: 1986 DA и 2016 ED85, которые кажутся похожими на Психею.
Затем они подсчитали, что только на астроиде 1986 DA может быть больше железа, никеля и кобальта, чем текущие глобальные запасы на Земле, то есть то количество, которое можно легко добывать. Всего один астероид может обеспечить потребности планеты в этих материалах на десятилетия, говорят ученые.
Также ученые попытались отследить астероиды, похожие на эти околоземные объекты, чтобы узнать, откуда они могли появиться. Стандартная теория гласит, что они образовались, когда ядро разрушенной планеты, которое стало поясом астероидов, распалось. Затем гравитационные потоки отправили эти околоземные астероиды на их собственные орбиты, но большинство объектов с аналогичным составом остались в самом поясе астероидов, включая Психею.
Психея – это самый известный из богатых металлами астероидов, и скоро к нему отправится космический аппарат NASA. Тем не менее, многие из соседей Психеи соответствуют спектральному профилю околоземных астероидов, говорят ученые.
По их словам, астроиды 1986 DA и 2016 ED85, вероятно, сформировались в тех же условиях, что и их аналоги в поясе астероидов, но оказались ближе к Земле.