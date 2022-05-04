Політ до найдорожчого астероїда: космічний апарат "Психея" прибув на місце запуску

Це буде перший космічний апарат, який використовує двигун на ефекті Холла за межами орбіти Місяця.

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Космічний апарат "Психея", який вивчатиме найцінніший астероїд з однойменною назвою, прибув до Космічного центру імені Кеннеді. Туди його з лабораторії реактивного руху NASA доставив транспортний літак C-17 Globemaster III. Ще три місяці "Психея" проходитиме додаткову підготовку для польоту до вже знаменитого астероїда. 1 серпня 2022 апарат полетить у космос на борту ракети Falcon Heavy від компанії SpaceX, повідомляє SciTechDaily.

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[ + – ] Космічний апарат "Психея" доставив із лабораторії реактивного руху NASA до Космічного центру імені Кеннеді транспортний літак C-17 Globemaster III Фото: wikipedia

Астероїд Психея, до якого вирушить однойменний космічний апарат, вважають дуже цінним. Деякі вчені вважають, що він повністю складається із цінних металів, вартість яких становить 10 тисяч квадрильйонів доларів. Не всі вчені згодні з такою оцінкою значущості астероїда і вважають, що він не такий цінний. Щоб розібратися в тому, чим насправді є астероїд Психея, шириною приблизно 280 км, і відправиться в космос космічний апарат "Психея". Старт ракети Falcon Heavy з апаратом на борту заплановано на 1 серпня цього року, а вже на початку 2026 апарат вийде на орбіту цільового астероїда.

[ + – ] Космічний апарат "Психея" всередині літака C-17 Globemaster III Фото: ISS

Під час польоту космічний апарат "Психея" використовуватиме сонячно-електричний двигун, який допоможе йому подолати відстань 2,4 млрд км до астероїда.

Це буде перший космічний апарат, який використовує двигун на ефекті Холла за межами орбіти Місяця. Цей двигун використовує сонячну електричну тягу, коли електрика, створювана сонячними панелями, передається електричний, а чи не на хімічний ракетний двигун. Відповідно, такий двигун використовує набагато менше палива, ніж такі ж хімічні двигуни.

[ + – ] Космічний апарат "Психея" в Лабораторії реактивного руху NASA Фото: ISS

В апараті "Психея" на борту є три головні наукові прилади для вивчення астероїда:

Камера з високою роздільною здатністю;

Гамма- та нейтронний спектрометр, за допомогою якого апарат зможе точно дізнатися з чого складається астероїд;

Магнітометр, який допоможе вивчити залишкове магнітне поле астероїда Психея.

Вчені вважають, що багатий на метали астероїд, може бути частиною ядра планетезималі. Саме з таких об'єктів сформувалися кам'янисті планети нашої Сонячної системи, зокрема наша Земля. Вивчення астероїда може дати більше інформації вченим, як сформувалася наша планета і взагалі вся Сонячна система.

[ + – ] Вчені вважають, що багатий на метали астероїд Психея, може бути частиною ядра планетезималі. Саме з таких об'єктів сформувалися кам'янисті планети нашої Сонячної системи, зокрема наша Земля Фото: ISS

Також космічний апарат "Психея" стане випробувальним полігоном для перевірки нової системи зв'язку NASA. Система DSOC — це нова лазерна система космічного зв'язку. Її працездатність уперше перевірять за межами системи Земля-Місяць. DSOC (Deep Space Optical Communications) використовуватиме лазери для надсилання даних з вищою швидкістю, ніж у звичайного радіозв'язку.

А ще ракета Falcon Heavy виведе в космос два дрібні космічні апарати під загальною назвою Janus, які призначені для вивчення двох різних подвійних астероїдів. Це астероїди, що обертаються навколо один одного. Вчені хочуть зрозуміти, як вони сформувалися та еволюціонували.

Як уже писав Фокус, у NASA показали публіці, як виглядає космічний апарат "Психея", який тоді ще перебував у Лабораторії реактивного руху NASA.