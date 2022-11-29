У 17-тонному метеориті вчені виявили 2 нових невідомих на Землі мінерали

Ці мінерали були виявлені всередині уламку метеориту Ель-Алі, який знайшли ще 2 роки тому.

Related video

У величезному метеориті, який виявили в Сомалі ще 2020 року, нещодавно вчені знайшли 2 нових мінерали, яких ніколи не знаходили на Землі. Ці мінерали можуть бути ключем до розуміння процесу формування астероїдів, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Вчені виявили два раніше невідомі науки мінерали в уламку метеорита вагою всього 70 грам. При цьому сам метеорит під назвою Ель-Алі, який виявили в Африці, 2 роки тому важить 16,5 тонн.

[ + – ] Вчені виявили два раніше невідомі науки мінерали в уламку метеориту вагою всього 70 грам Фото: dino

Нові мінерали вже отримали такі назви:

Один назвали елаліт, на честь самого метеорита Ель-Алі;

Другий назвали елкінстантонітом, на честь Лінді Елкінс-Тантон, яка є головною вченою майбутньої місії NASA "Психея". У межах цієї місії космічний апарат вирушить до однойменного астероїда, який, як відомо, вважається найдорожчим космічним каменем.

"Коли ви знаходите новий мінерал, це означає, що фактичні геологічні умови, хімічний склад породи відрізнялися від того, що було знайдено раніше. І це захоплива подія. Ми виявили в даному конкретному випадку 2 нових мінерали, які були невідомі науці", — каже Кріс Херд з Університету Альберти, Канада.

Щодо самого метеорита Ель-Алі, то вчені віднесли його до типу IAB, адже він складається із заліза з невеликою домішкою силікатів. Під час дослідження уламку цього метеориту увагу вчених привернули деталі нових мінералів. Вони змогли швидко визначити, що це абсолютно нові мінерали, які не були відомі науці, завдяки тому, що вчені порівняли ці мінерали з їхніми версіями, які раніше були створені в лабораторії.

[ + – ] Під час дослідження уламку цього метеориту увагу вчених привернули деталі нових мінералів. Вони змогли швидко визначити, що це абсолютно нові мінерали, які не були відомі науці завдяки тому, що вчені порівняли ці мінерали зі своїми версіями, які раніше були створені в лабораторії. Фото: dino

Тепер вчені хочуть і надалі продовжити вивчення метеорита, щоб зрозуміти умови, у яких утворився його батьківський астероїд.

"Хотілося б максимально точно зрозуміти, як сформувався астероїд, від якого відколовся цей метеорит. Можливо нові дані допоможуть нам у цьому", — каже Херд.

Але подальше вивчення метеориту Ель-Алі може бути під загрозою. Справа в тому, що цей космічний камінь відвезли до Китаю, де шукають для нього покупця. Якщо продаж відбудеться, то це може обмежити доступ до метеориту для проведення досліджень, кажуть науковці.

Фокус вже писав про місію "Психея", яка мала розпочатися із запуском космічного апарату на борту ракети-носія Falcon Heavy у серпні цього року. Але пізніше стало відомо, що запуск буде здійснено лише восени 2023 року.

Також Фокус писав про те, що розгадку таємниці появи води на Землі вчені знайшли у метеориті, який упав у Великій Британії.