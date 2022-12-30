Китайський місяцехід виявив на Місяці небачену раніше тут породу: що з'ясували вчені

Китайські вчені виявили у зразках місцевого реголіту новий вид місячного базальту.

Related video

Вчені продовжують аналізувати зразки гірських порід, які зібрав китайський місяцехід "Чан'е-5". Нове дослідження показує, що апарат виявив новий вид базальту в регіонах на Місяці, які ще слід досліджувати ретельніше, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Китайські вчені опублікували в журналі Nature Astronomy своє нове дослідження за результатами аналізу місячного регота, якому приблизно 2 млрд років. Ці зразки зібрав китайський місяцехід "Чан'е-5" ще 2 роки тому, але їх дослідження триває досі.

Вчені під час дослідження виявили у місячних зразках 7 різних типів гірських порід, але серед них вони виявили зовсім новий тип місячного базальту, який утворився ще тоді, коли на Місяці відбувалася вулканічна активність.

Китайські вчені називають усі 7 типів місячних гірських порід "екзотичними", оскільки вони спочатку сформувалися зовсім не там, де їх виявив місяцехід. Найімовірніше, ці породи були переміщені внаслідок різних процесів на поверхні Місяця, вважають вчені.

Під час вивчення кількох тисяч частинок з місячного реголіту, що були розміром всього 2 мм, вчені виявили частинки, які відрізнялися незвичайними композиційними особливостями. Вони мали мінералогічний склад, якого раніше вчені не зустрічали на Місяці, а тому дійшли висновку, що це новий тип місячної породи.

[ + – ] Під час вивчення кількох тисяч частинок з місячного реголіту, який був розміром всього 2 мм, вчені виявили частинки, які відрізнялися незвичайними композиційними особливостями. Вони мали мінералогічний склад, якого раніше вчені не зустрічали на Місяці, а тому дійшли висновку, що це новий тип місячної породи Фото: NASA

Вчені вважають, що ці частинки гірської породи могли бути перенесені до місця їх збору місяцеходом з відстані приблизно 400 км. І, найімовірніше, вони були розкидані по поверхні Місяця в результаті серії ударів астероїдів протягом тисяч років.

Вчені роблять висновок, що ці частинки базальту утворилися в тих регіонах Місяця, які ще не вивчені людиною. Вчені припускають, що, можливо, там відбувалися виверження вулканів, про які також ще нічого не відомо.

Але тільки приблизно 0,2% речовини у всіх місячних зразках вчені класифікували як екзотичні замість очікуваних 10-20%. Це говорить про те, що вченим, можливо, доведеться переосмислити те, як ударні викиди після падіння астероїдів переміщуються по поверхні Місяця. За словами вчених, аналіз місячного реголіту допоможе більше дізнатися про те, як еволюціонувала місячна поверхня за мільйони років.

Як уже писав Фокус, NASA створює нову GPS-систему з ШІ для роботи астронавтів на Місяці.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити в складі метеорита, що впав на Землю, нові, невідомі на нашій планеті, мінерали.

Також Фокус писав про те, що нещодавно NASA опублікувало нове відео, на якому видно, як виглядають Місяць і Земля, в, здавалося б, дуже "близькому танці".