Космічні перегони почалися: NASA б'є на сполох через китайські проєкти на Місяці

Американці вважають, що наступні 2 роки стануть ключовими у плані суперництва США та Китаю у космосі.

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За словами адміністратора NASA Білла Нельсона, Китай може шукати багаті на цінні ресурси регіони на Місяці, щоб зробити їх "своїми". Також Нельсон вважає, що наступні два роки стануть ключовими у космічному протистоянні США та КНР, пише The Guardian.

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Глава NASA Білл Нельсон нещодавно заявив про те, що між США та Китаєм розпочалися справжні космічні перегони у плані освоєння Місяця. Чиновник попереджає, що КНР може здійснити спробу встановити свою довготривалу присутність на нашому супутнику з метою присвоєння цінних місячних ресурсів. Такого розвитку подій, за словами Нельсона, американцям варто остерігатися найбільше.

[ + – ] Капсула китайського космічного корабля "Шеньчжоу-13" після приземлення на півночі Китаю у квітні 2022 року Фото: who

Глава NASA заявив, що конкуренція в освоєнні космосу, і, зокрема, Місяця, між американцями та китайцями максимально загострилася і КНР може спробувати заволодіти деякими багатими ресурсами районами Місяця.

"Наступні два роки визначать, яка країна вийде вперед у цій космічній гонці. Найбільша небезпека полягає в тому, що Китай під виглядом звичайних наукових досліджень може створити базу на Місяці, щоб видобувати там ресурси виключно для себе. І після цього китайці можуть оголосити ці території своєю власністю, куди США "вхід заборонено", — каже Нельсон.

Глава NASA провів паралелі між експансією Китаю у Південно-Китайському морі, де Пекін створив на деяких островах свої військові бази і тим, що така ж експансія може розпочатися й на Місяці.

Китай за останні роки справді досяг дуже багато в плані освоєння космосу та Місяця. На навколоземній орбіті вже активно працює космічна станція "Тяньгун", до Місяця було відправлено кілька орбітальних апаратів, а місяцехід "Чаньє-5" зібрав і відправив на Землю цінні зразки місячного реголіту. Вже в 2025 році Китай планує створити автономну дослідницьку станцію на Місяці в районі Південного полюса. До речі, саме в цьому районі NASA планує висадження перших у 21 столітті астронавтів також у 2025 році і має плани щодо створення постійної місячної бази.

[ + – ] Китай за останні роки справді досяг дуже багато в плані освоєння космосу та Місяця. На навколоземній орбіті вже активно працює космічна станція "Тяньгун" (ілюстрація), до Місяця було відправлено кілька орбітальних апаратів, а місяцехід "Чаньє-5" зібрав і відправив на Землю цінні зразки місячного реголіту Фото: Wikipedia

У грудні минулого року Китай озвучив плани висадження на Місяць своїх астронавтів уже до кінця цього десятиліття. Також було представлено детальний проєкт місячної бази, а також того, як саме астронавти потраплять на супутник Землі.

Поки що NASA трохи випереджає Китай щодо освоєння Місяця. У грудні завершився перший етап місячної програми Artemis, коли космічний корабель Orion успішно вирушив до Місяця і повернувся на Землю протягом 26-денної місії. Під час другого етапу програми, у 2024 році на цьому кораблі в таку саму подорож вирушать астронавти, а вже в 2025 році, як було сказано вище, вони мають висадитися на поверхню нашого супутника в районі Південного полюса. І для США Місяць є ще й форпостом для того, щоб у майбутньому відправити на Марс першу пілотовану місію.

[ + – ] Поки що NASA трохи випереджає Китай щодо освоєння Місяця. У грудні завершився перший етап місячної програми Artemis, коли космічний корабель Orion успішно вирушив до Місяця і повернувся на Землю протягом 26-денної місії Фото: NASA

Не тільки в NASA висловили стурбованість майбутніми китайськими космічними та проєктами. Американські військові також б'ють на сполох із приводу мілітаризації космосу Китаєм і пов'язаних із цих проблем для США.

За словами представника Космічних сил США Ніни Арманьо, КНР, можливо, хоче не тільки "наздогнати США, але й перегнати" у космічній гонці. Арманьо вважає, що китайці вже досягли дуже швидко неймовірних успіхів.

Водночас Китай вважає такі інтерпретації своїх мотивів щодо освоєння космосу та Місяця, які висувають американці, необґрунтованими. За словами представника китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй, КНР не вважає космос місцем для боротьби між країнами. Згідно з цією заявою, деякі офіційні особи США "роблять безвідповідальні заяви, які не відображають справжні цілі Китаю в космосі".

[ + – ] Водночас Китай вважає такі інтерпретації своїх мотивів щодо освоєння космосу та Місяця, які висувають американці, необґрунтованими. За словами представника китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй, КНР не вважає космос місцем для боротьби між країнами Фото: NASA

За словами Пен'юй, КНР виступає за мирне використання космічного простору, без будь-яких перегонів озброєнь, а також хоче створити всі умови для спільного з іншими країнами освоєння космосу.

Ще влітку минулого року, як уже писав Фокус, глава NASA заявляв про те, що КНР хоче "вкрасти" Місяць. Китайська сторона тоді також спростувала всі подібні звинувачення.

Також Фокус докладно писав про те, чому Китай не зможе захопити Місяць, незважаючи на подібні заяви NASA. Учені вважають, що подібне захоплення нашого супутника не зможе здійснити жодна країна у найближчому майбутньому.

Що стосується китайської космічної станції "Тяньгун", то Фокус уже писав про те, що завдяки камерам, розміщеним на ній, можна побачити трохи і саму станцію, а також подивитися, як виглядає наша планета з космосу.

Також Фокус писав про те, що новий аналіз зразків місячної породи дозволив китайським ученим з'ясувати, звідки взялася на Місяці виявлена там вода.