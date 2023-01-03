Космическая гонка началась: NASA бьет тревогу из-за китайских проектов на Луне

Американцы считают, что следующие 2 года станут ключевыми в плане соперничества США и Китая в космосе.

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По словам администратора NASA Билла Нельсона, Китай может искать богатые ценными ресурсами регионы на Луне, чтобы сделать их "своими". Также Нельсон считает, что следующие два года станут ключевыми в космическом противостоянии США и КНР, пишет The Guardian.

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Глава NASA Билл Нельсон недавно заявил о том, что между США и Китаем началась настоящая космическая гонка в плане освоения Луны. Чиновник предупреждает, что КНР может осуществить попытку установить свое долговременное присутствие на нашем спутнике с целью присвоения ценных лунных ресурсов. Такого развития событий, по словам Нельсона, американцам стоит остерегаться больше всего.

[ + – ] Капсула китайского космического корабля "Шэньчжоу-13" после приземления на севере Китая в апреле 2022 года Фото: The Guardian

Глава NASA заявил, что конкуренция в освоении космоса, и в частности Луны, между американцами и китайцами максимально обострилась и КНР может попытаться завладеть некоторыми богатыми ресурсами районами Луны.

"Следующие два года определят, какая страна выйдет вперед в этой космической гонке. Самая большая опасность состоит в том, что Китай под видом обычных научных исследований может создать базу на Луне, чтобы добывать там ресурсы исключительно для себя. И после этого китайцы могут объявить эти территории своей собственностью, куда США "вход воспрещен", — говорит Нельсон.

Глава NASA провел параллели между экспансией Китая в Южно-Китайском море, где Пекин создал на некоторых островах свои военные базы, и тем, что такая же экспансия может иметь место и на Луне.

Китай за последние годы действительно достиг очень много в плане освоения космоса и Луны. На околоземной орбите уже активно работает космическая станция "Тяньгун", к Луне были отправлены несколько орбитальных аппаратов, а луноход "Чанъе-5" собрал и отправил на Землю ценные образцы лунного реголита. Уже в 2025 году Китай планирует создать автономную исследовательскую станцию на Луне в районе Южного полюса. Кстати, именно в этом районе NASA планирует высадку первых в 21 веке астронавтов также в 2025 году и есть планы по созданию постоянной лунной базы.

[ + – ] Китай за последние годы действительно достиг очень много в плане освоения космоса и Луны. На околоземной орбите уже активно работает космическая станция "Тяньгун" (иллюстрация), к Луне были отправлены несколько орбитальных аппаратов, а луноход "Чанъе-5" собрал и отправил на Землю ценные образцы лунного реголита Фото: Wikipedia

В декабре прошлого года Китай озвучил планы по высадке на Луну своих астронавтов уже к концу этого десятилетия. Также был представлен подробный проект лунной базы, а также того, как именно астронавты попадут на спутник Земли.

Пока что NASA немного опережает Китай в плане освоения Луны. В декабре завершился первый этап лунной программы Artemis, когда космический корабль Orion успешно отправился к Луне и вернулся на Землю в течение 26-дневной миссии. Во время второго этапа программы, в 2024 году на этом корабле в такое же путешествие отправятся астронавты, а уже в 2025 году, как было сказано выше, они должны высадится на поверхность нашего спутника в районе Южного полюса. И для США Луна является еще и форпостом для того, чтобы в будущем отправить на Марс первую пилотируемую миссию.

[ + – ] Пока что NASA немного опережает Китай в плане освоения Луны. В декабре завершился первый этап лунной программы Artemis, когда космический корабль Orion успешно отправился к Луне и вернулся на Землю в течение 26-дневной миссии Фото: NASA

Но только в NASA выразили обеспокоенность будущими китайскими космическим и проектами. Американские военные также бьют тревогу по поводу милитаризации космоса Китаем и связанных с этих проблем для США.

По словам представителя Космических сил США Нины Арманьо, КНР возможно хочет не только "догнать США, но и перегнать" в космической гонке. Арманьо считае, что китайцы уже достигли очень быстро невероятных успехов.

В то же время Китай считает такие интерпретации своих мотивов в отношении освоения космоса и Луны, которые выдвигают американцы, необоснованными. По словам представителя китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, КНР не считает космос местом для борьбы между странами. Согласно этому заявлению, некоторые официальные лица США "делают безответственные заявления, которые не отображают истинных целей Китая в космосе".

[ + – ] В то же время Китай считает такие интерпретации своих мотивов в отношении освоения космоса и Луны, которые выдвигают американцы, необоснованными. По словам представителя китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, КНР не считает космос местом для борьбы между странами Фото: NASA

По словам Пэнъюй, КНР выступает за мирное использование космического пространства, без какой-либо гонки вооружений, а также хочет создать все условия для общего с другими странами освоения космоса.

Еще летом прошлого года, как уже писал Фокус, глава NASA заявлял о том, что КНР хочет "украсть" Луну. Китайская сторона тогда также опровергла все подобные обвинения.

Также Фокус подробно писал о том, почему Китай не сможет захватить Луну несмотря на подобные заявления NASA. Ученые считают, что подобный захват нашего спутника не сможет осуществить ни одна страна в ближайшем будущем.

Что касается китайской космической станции "Тяньгун", то Фокус уже писал о том, что благодаря камерам, размещенным на ней можно увидеть немного и саму станцию, а также посмотреть, как выглядит наша планета из космоса.

Также Фокус писал о том, что новый анализ образцов лунной породы позволил китайским ученым выяснить, откуда взялась на Луне обнаруженная там вода.