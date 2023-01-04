КНР показала, как состоится высадка китайских астронавтов на Луну: когда это будет (видео)

Во время презентации были показаны китайский пилотируемый космический корабль нового поколения и посадочный модуль для высадки на наш спутник.

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Китай планирует отправить на Луну своих астронавтов уже к 2030 году и теперь появились подробности этого амбициозного плана, который является ответом на программу NASA Artemis, пишет Gizmodo.

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Недавно в Китае состоялась презентация лунной программы этой страны, которую провел Ву Яньшэн, руководитель государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Это учреждение является главным космическим подрядчиком Китая и производителем космических кораблей, а также ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Во время презентации стало известно, что КНР планирует уже к 2030 году совершить высадку своих астронавтов на поверхности Луны. Было показано видео, на котором видно, как может выглядеть эта посадка, каким будет космический корабль нового поколения лунный посадочный модуль, с помощью которых китайские астронавты осуществят высадку на Луне. Также во время презентации Ву Яньшэн подробно рассказал о развитии китайской программы по освоению космоса.

Фото: Gizmodo

Что касается именно посадки на Луну, то во время часовой презентации было уделено время обзору космического корабля для полетов на наш спутник. Примерно на 50 минутном видео, которое можно посмотреть ниже, можно увидеть не только сам космический корабль, но астронавта, который выходит на поверхность Луны из посадочного модуля. Также на видео виден и другой астронавт, который стоит рядом с флагом КНР, установленным на Луне. Также на видео можно заметить похожий на луноход космический аппарат.

[ + – ] Высадка на Луну показана с момента в 50:40 на этом видео

Китай готовит свою лунную программу в ответ на американскую лунную программу Artemis, которая предусматривает высадку человека на Луну в 2025 году с последующим оборудованием постоянной базы. У Китая идентичные планы.

Но пока NASA находится на шаг впереди от китайцев, ведь американцы смогли запустить к Луне космический корабль Orion, который был без астронавтов, но совершил успешный полет туда и обратно. Это был тест будущей миссии NASA с экипажем по такому же маршруту, после чего и должна состоятся первая за 50 лет высадка человека на спутник Земли.

[ + – ] Что касается именно посадки на Луну, то во время часовой презентации было уделено время обзору космического корабля для полетов на наш спутник Фото: Gizmodo

Если NASA планирует высадить астронавтов в районе Южного полюса на Луне, где имеются залежи ценного водяного льда, то Китай собирается совершить высадку в этом же регионе. Сейчас в Китае идет создание новой ракеты-носителя, которая могла бы составить конкуренцию американской Space Launch System, предназначенной для реализации лунной программы NASA.

Китай уже достиг значительных успехов в освоении космоса и не собирается останавливаться на достигнутом. Осенью прошлого года завершилась сборка полностью китайской космической станции "Тяньгун", а 2 года назад китайская лунная миссия "Чанъэ-5" вошла в историю, ведь впервые за 40 лет на Землю были доставлены образцы лунной породы.

В 2025 году Китай планирует отправить на Луну миссию "Чанъэ-6", во время которой состоится сбор и доставка на Землю новой партии образцов лунного реголита с обратной стороны Луны. Фокус уже писал о новом научном прорыве китайских ученых, которые изучая лунный реголит смогли выяснить, откуда на Луне появилась вода.

Теперь же Китай заявил о том, что освоение Луны и создание базы также является приоритетной задачей для этой страны.

Фокус уже писал о том, что глава NASA выразил обеспокоенность тем, что Китай возможно хочет монополизировать ценные лунные ресурсы, хотя китайская сторона отвергает подобные обвинения. В любом случае, по словам администратора NASA Билла Нельсона, Китай вступил в космическую гонку с США.