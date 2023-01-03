Пригрозили заходами у відповідь: у КНР обурилися COVID-обмеженнями для китайських туристів

Влада США і Великобританії заявила, що людям, які подорожують з материкового Китаю, перед польотом буде потрібно мати негативний тест.

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Уряд Китаю пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які вводять вимоги тестування на COVID-19 для тих, хто прибуває з КНР. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що рішуче виступають проти "спроб маніпулювати заходами щодо профілактики та боротьби" з коронавірусом у політичних цілях. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Заява МЗС КНР відбулася після того, як у деяких країнах, включаючи Велику Британію, посилили правила в'їзду з Китаю, оскільки країна зіткнулася з великим стрибком кількості випадків інфікованих коронавірусом. Зокрема, британський уряд вимагає від гостей з Піднебесної негативного тесту на COVID перед приїздом. Аналогічні правила запровадили й у США.

У зв'язку з цим у дипломатичному відомстві КНР заявили, що посилення правил в'їзду для китайських громадян не мають під собою наукової основи, а інші "надмірні дії ще неприйнятніші".

"Ми рішуче виступаємо проти спроб маніпулювання заходами COVID у політичних цілях і прийматимемо контрзаходи на основі принципу взаємності".

Тим часом британці відповіли, що якщо між Пекіном і Лондоном покращиться обмін інформацією і підвищиться "прозорість" у цьому питанні, то ці заходи переглянуть.

Нагадаємо, агентство Bloomberg 23 грудня 2022 року повідомило, що в Китаї за один день заразитися COVID-19 могли близько 37 мільйонів людей. Такі неймовірні цифри могли стати наслідком зняття офіційним Пекіном коронавірусних обмежень у країні.

На початку грудня китайська влада на початку грудня послабила коронавірусні обмеження після масових протестів. Зокрема, скасували масові тестування на коронавірус, а пацієнтам з легкими симптомами дозволили перебувати на ізоляції у себе вдома.