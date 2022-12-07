Китай послабив правила карантину через масові протести

Китайська влада скасувала масове тестування на коронавірус і дозволила пацієнтам з легкими симптомами проходити ізоляцію будинку.

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Китайська влада в середу, 7 листопада, послабила коронавірусні обмеження після масових протестів. Зокрема, скасовано масове тестування на COVID-19, а людям з легкими симптомами дозволили проходити карантин у себе вдома або спеціальних установах на свій розсуд. Про це пише видання CGTN.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що нові заходи були введені на основі останньої епідемічної ситуації та мутації вірусу, щоб стримати епідемію більш науково обґрунтованим та цілеспрямованим чином. Зокрема, в Китаї більше не будуть потрібні негативні ПЛР-тести на COVID-19, коди здоров'я та тести після прибуття для більшості громадських місць, за винятком певних установ, таких як будинки для людей похилого віку, лікарні, дитячі садки та школи. Також люди на території КНР не піддаватимуться масовому тестуванню.

Китайський регулятор заявив, що пацієнти з легкими або відсутніми симптомами коронавірусу можуть пройти домашній карантин або обрати централізовану ізоляцію за власним бажанням. Також карантинні заходи, введені в районах підвищеного ризику, згідно з новими правилами, мають бути зняті, якщо протягом п'яти днів поспіль не буде зареєстровано нових випадків зараження.

У приписі відомства також йдеться, що суспільство має функціонувати нормально, а мешканці районів з низьким рівнем ризику спалаху коронавірусу не повинні зазнавати обмежень на пересування.

Нагадаємо, попри обмеження, що діяли до середи, 23 листопада в Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це більше, ніж під час попереднього піка у квітні поточного року. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці 25-мільйонне місто фактично провело у повній ізоляції.

Також у листопаді у Китаї спалахнули масові протести проти жорстких обмежень, пов'язаних із COVID-19. Демонстрації почалися після того, як під час пожежі, яка спалахнула в багатоповерхівці, загинули 10 людей — вони фактично не могли вільно пересуватися через коронавірусні заходи.