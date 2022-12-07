Китай ослабил правила карантина из-за массовых протестов

Китайские власти отменили массовое тестирование на коронавирус и разрешили пациентам с легкими симптомами проходить изоляцию дома.

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Китайские власти в среду, 7 ноября, ослабили коронавирусные ограничения после массовых протестов. В частности, отменено массовое тестирование на COVID-19, а людям с легкими симптомами разрешили проходить карантин у себя дома или в специальных учреждениях по своему усмотрению. Об этом пишет издание CGTN.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что новые меры были введены на основе последней эпидемической ситуации и мутации вируса, чтобы сдержать эпидемию более научно обоснованным и целенаправленным образом. В частности, в Китае больше не будут требоваться отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, коды здоровья и тесты по прибытии для большинства общественных мест, за исключением определенных учреждений, таких как дома престарелых, больницы, детские сады и школы. Также люди на территории КНР не будут подвергаться массовому тестированию.

Китайский регулятор заявил, что пациенты с легкими или отсутствующими симптомами коронавируса могут пройти домашний карантин или выбрать централизованную изоляцию по своему желанию. Также карантинные меры, введенные в районах повышенного риска, согласно новым правилам, должны быть сняты, если в течение пяти дней подряд не будет зарегистрировано новых случаев заражения.

В предписании ведомства также говорится, что общество должно функционировать нормально, а жители районов с низким уровнем риска вспышки коронавируса не должны подвергаться ограничениям на передвижение.

Напомним, несмотря на действовавшие до среды ограничения, 23 ноября в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

Также в ноябре в Китае вспыхнули массовые протесты против жестких ограничений, связанных с COVID-19. Демонстрации начались после того, как при пожаре, который вспыхнул в многоэтажке, погибли 10 человек — они фактически не могли свободно передвигаться из-за коронавирусных мер.