В китайском Урумчи протестуют против ограничений из-за волны COVID-19 (видео)

В Китае протестуют против жестких ковидных ограничений, после того, как в пожаре на этой неделе погибли 10 человек. Им практически не позволяли покидать свои квартиры.

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В китайских соцсетях появились видео массовых протестов против жестких коронавирусных ограничений, которые прошли в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Протесты начались после того, как в пожаре, которых вспыхнул в многоквартирном доме, погибли 10 человек. Об этом сообщает ВВС.

На снятом видео видно, что жители Урумчи собираются в сумерках и скандируют: "Конец ковидному локдауну!".

[ + – ] Протесты в Урумчи против локдауна

В другом ролике толпа протестующих прорывается через барьер, который удерживают сотрудники городских служб в защитном снаряжении.

[ + – ] Протесты в Урумчи против локдауна

Официальный Пекин продолжает проводить политику "нулевого ковида". Однако число зараженных коронавирусом продолжает расти, а местные жители все чаще протестуют против ограничений.

Другие страны стараются не вводить жесткие ограничения и заболевшие просто лечатся дома. Также проводится вакцинация. Но в Китае стараются подавить даже самую небольшую вспышку болезни и даже из-за единичных случаев отправляют в локдаун целые города.

Так, Урумчи, столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа, находится в локдауне с начала августа. Людям запрещают покидать свои дома. Многие связывают пожар, который произошел в четверг, 24 ноября, и количество погибших в многквартирном доме именно с этими ограничениями. Двери были закрыты, чтобы жители не покидали свои квартиры.

[ + – ] Пожар в многоквартирном доме унес жизни 10 человек

Но городские власти заверяют, что ограничения никак не мешали людям спастись от огня. Они извинились и пообещали наказать всех, кто не исполнил свой долг.

Не смотря на жесткость, политика "нулевого Covid" работает не слишком хорошо. 23 ноября в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

Сейчас о вспышках коронавируса сообщают в 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. Это и Пекин с населением более 22 миллионов жителей, и Гуанчжоу, население которого составляет боле 18,5 миллионов и другие крупные города.

Именно в Гуанчжоу проходили недавние протесты, предположительно, это были работники завода по производству айфонов. Но нужно отметить, что соцсети в Китае жестко цензурируются, так что все упоминания о протестах обычно исчезают уже на следующий день.

Напомним, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 23 октября избрал 69-летнего Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на беспрецедентный третий срок. Таким образом, политик остается во главе КНР еще на пять лет. И теперь его окружают только сторонники, всецело поддерживающие его политику.