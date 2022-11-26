У китайському Урумчі протестують проти обмежень через хвилю COVID-19 (відео)

У Китаї протестують проти жорстких ковідних обмежень після того, як у пожежі цього тижня загинули 10 людей. Їм практично не дозволяли залишати свої квартири.

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У китайських соцмережах з'явились відео масових протестів проти жорстких коронавірусних обмежень, що пройшли у місті Урумчі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Протести почалися після того, як у пожежі, яка спалахнула в багатоквартирному будинку, загинули 10 людей. Про це повідомляє ВВС.

На знятому відео видно, що жителі Урумчі збираються в сутінках і скандують: "Кінець ковідному локдауну!".

[ + – ] Протести в Урумчі проти локдауну

В іншому ролику натовп протестувальників проривається через бар'єр, який утримують співробітники міських служб у захисному спорядженні.

[ + – ] Протести в Урумчі проти локдауну

Офіційний Пекін продовжує проводити політику "нульового ковіду". Однак кількість заражених коронавірусом продовжує рости, а місцеві жителі дедалі частіше протестують проти обмежень.

Інші країни намагаються не вводити жорсткі обмеження і хворі просто лікуються вдома. Також проводиться вакцинація. Але в Китаї намагаються придушити навіть невеликий спалах хвороби і навіть через поодинокі випадки відправляють на локдаун цілі міста.

Так, Урумчі, столиця Сіньцзян-Уйгурського автономного округу, знаходиться на локдауні з початку серпня. Людям забороняють покидати свої будинки. Багато хто пов'язує пожежу, яка сталася у четвер, 24 листопада, і кількість загиблих у багатоквартирному будинку саме з цими обмеженнями. Двері були зачинені, щоб мешканці не залишали свої квартири.

[ + – ] Пожежа в багатоквартирному будинку забрала життя 10 людей

Але міська влада запевняє, що обмеження ніяк не заважали людям врятуватися від вогню. Вони попросили вибачення і пообіцяли покарати всіх, хто не виконав свій обов'язок.

Незважаючи на жорсткість, політика "нульового Covid" працює не надто добре. 23 листопада в Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це більше, ніж під час попереднього піку в квітні поточного року. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці 25-мільйонне місто фактично провело в повній ізоляції.

Наразі про спалахи коронавірусу повідомляють у 31 провінції, на території яких знаходиться і кілька величезних мегаполісів. Це і Пекін із населенням понад 22 мільйони жителів, і Гуанчжоу, населення якого становить понад 18,5 мільйонів та інші великі міста.

Саме в Гуанчжоу відбувалися нещодавні протести, ймовірно, це були працівники заводу з виробництва айфонів. Але варто зазначити, що соцмережі в Китаї жорстко цензуруються, тому всі згадки про протести зазвичай зникають вже наступного дня.

Нагадаємо, Центральний комітет Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) 23 жовтня обрав 69-річного Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії на безпрецедентний третій термін. Так політик залишається на чолі КНР ще на п'ять років. І тепер його оточують лише прихильники, які повністю підтримують його політику.