Мільйони людей заблоковані: Китай закриває міста на карантин через спалах Covid-19

Влада Китаю опечатує будівлі, блокує райони і наказує людям залишатися у своїх будинках через активізацію вірусу.

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Китай закриває на карантин міста в центральній та північно-західній частині країни через новий спалах Covid-19. Від Уханя до Сінана опечатують будівлі, блокують райони і кидають мільйони людей у тяжке становище, щоб зупинити поширення коронавірусу. Про це повідомляє видання The Guardian.

Китай повідомив, що з 25 жовтня на території країни фіксують понад 1000 нових випадків Covid-19. Це є скромним показником порівняно з виявленням десятків тисяч випадків на день у Шанхаї на початку 2022 року. Тоді місто було повністю закрите. Однак цього достатньо, щоби запровадити більше обмежень по всій країні.

У першому місці спалаху коронавірусу у 2019 році — багатомільйонному місті Ухань цього тижня повідомляли про 20-25 нових випадків Covid-19. За останні 14 днів у місті зареєстровано 240 випадків. Проте місцева влада наказала понад 800 000 осіб в одному районі залишатися вдома до 30 жовтня.

Відповідно до зображень та повідомлень у соціальних мережах, Ухань також призупинив продаж свинини в деяких частинах міста. Це сталося після того, як влада заявила, що один випадок Covid-19 був пов'язаний з місцевим ланцюжком поставок свинини.

У китайському місті Гуанчжоу 27 жовтня опечатали ще більше вулиць та кварталів, людям наказали залишатися у своїх будинках через те, що нові райони визнали зонами підвищеного ризику через активізацію вірусу, яка триває вже четвертий тиждень.

Тим часом у Сініні спостерігається нестача продовольства та зростання цін на товари першої необхідності. Це пов'язано з тим, що в місті деякі овочі та фруктові магазини були закриті на карантин після тижневого свята на початку жовтня.

Кількість випадків захворювання на коронавірус у Китаї залишається невеликою за світовими стандартами, проте його дуже строга політика стримування сильно вплинула на другу за величиною економіку світу і потрясла фінансові ринки.

Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав, що 21-мільйонне місто Ченду в Китаї закрили на карантин через спалах Covid-19. Мешканці міста протягом 4 днів складали тести на наявність інфекції.

Раніше, 12 січня повідомлялося, що в "карантинних таборах" Китаю вагітні жінки та діти містяться у крихітних залізних коробках. За допомогою блокування міст та "карантинних таборів" Пекін намагається запобігти поширенню коронавірусу.