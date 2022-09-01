Жителі готуються до гіршого: у Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто через COVID-19

Журналісти пишуть, що протягом чотирьох днів мешканці Ченду проходитимуть масове тестування на коронавірус. У місті базується найбільший у світі виробник iPhone та інших пристроїв Apple.

У Китаї повністю закрили на карантин місто Ченду, де проживає 21 мільйон жителів. Таким чином влада хоче стримати спалах Covid-19 у західному регіоні країни, який був найменш зачеплений коронавірусом. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що столиця провінції Сичуань, Ченду є найбільшим містом, закритим після двомісячного карантину Шанхая на початку цього року. Голова КНР Сі Цзіньпін дотримується стратегії Covid Zero, яка спирається на масове тестування та блокування для стримування спалахів захворюваності.

У матеріалі сказано, що у місті, на частку якого припадає близько 1,7% валового внутрішнього продукту Китаю, розташовані численні технологічні компанії та автовиробники. Також у регіоні базується Foxconn Technology Group — найбільший у світі виробник iPhone та інших пристроїв Apple. Ченду також є популярним туристичним напрямком, відомим заповідником гігантських панд.

Журналісти пишуть, що мешканці міста проходитимуть чотириденне масове тестування починаючи з вечора четверга.

Повідомляється, що наслідки такого рішення можуть бути серйозними для економіки регіону. Якщо ланцюжки постачання будуть розірвані на тривалий період, це призведе до виснаження фабричних запасів і вдарить по виробництву.

Раніше Фокус писав, що США дозволили використовувати проти COVID-19 нові комбіновані вакцини від Pfizer і Moderna. Це перший випадок, коли оновлені вакцини проти коронавірусу отримали дозвіл на екстрене застосування у США.

Ще нагадаємо, що Великобританія схвалила вакцину відразу від двох штамів коронавірусу. Британські аналітики заявили, що коронавірус продовжує мутувати, тому бустерні щеплення новими препаратами необхідні.