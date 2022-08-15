Великобританія схвалила вакцину відразу від двох штамів коронавірусу

Британські аналітики заявили, що коронавірус продовжує мутувати, тому бустерні щеплення новими препаратами необхідні.

У Великій Британії затвердили оновлену версію вакцини Moderna, яка призначена для захисту організму як від оригінального штаму COVID-19, так і від Омікрону, пише CNN.

Повідомляється, що препарат схвалено Агентством з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA). Дозвіл було надано лише після ретельного вивчення препарату, його впливу на організм.

У компанії Moderna повідомили, що під час клінічних випробувань вдалося з'ясувати, що препарат викликає сильну імунну відповідь на підваріанти коронавірусу BA.4 та BA.5.

Зазначається, що побічні ефекти у вакцини такі самі, як і в попередній версії препарату. Вони визнані "часто легкими".

Як розповіла виконавча директорка MHRA доктор Джун Рейн, бустерна вакцинація допоможе захистити суспільство від нових варіантів коронавірусу.

Moderna — не єдиний виробник, який оновлює свої вакцини проти Covid-19. У червні Pfizer та BioNTech протестували дві бустерні вакцини проти Covid-19, націлені на варіант Омікрон.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу розпочалася у 2020 році. За два роки вірус мутував, з'явилися нові штами, від яких винайдені вакцини захищають не надто ефективно. Йдеться про штами Дельта, Омікрон та інших.

Також Фокус писав, що вчені створили жуйки від коронавірусу. Під час експерименту жувальні гумки знизили вміст вірусу штамів Омікрон та Дельта у слині на 95 відсотків.

Ще нагадаємо, що вчені назвали місце, де вперше з'явився COVID-19. Раннім епіцентром пандемії COVID-19 став оптовий ринок морепродуктів Хуанань в Ухані.