Учені створили жуйки від коронавірусу: вони нейтралізують інфекцію у слині

У процесі експерименту жувальні гумки знизили вміст вірусу штамів Омікрон та Дельта у слині на 95%.

Британські вчені створили експериментальну жувальну гумку, яка, згідно з результатами дослідження, здатна зменшувати кількість частинок коронавірусу, зокрема штаму Омікрон, у слині. Про це пише агентство Reuters.

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Жуйка складається з копії білка ACE2, виявленого на поверхні клітин, який COVID-19 використовує для проникнення в клітини та їх зараження. В експериментах у пробірці з використанням слини інфікованих людей вірусні частинки прикріплювалися до "рецепторів" ACE2 у жувальній гумці, внаслідок чого вірусне навантаження впало до невизначеного рівня, повідомили дослідники у науковому журналі Biomaterials.

Відомо, що під час експерименту вчені використовували слину пацієнтів, інфікованих штамами Дельта й Омікрон. У їх випадку активність вірусу після використання жуйок знизилася на 95%.

У процесі клінічних випробувань, які почнуться незабаром, пацієнт із коронавірусною хворобою жуватиме по чотири такі жуйки щодня протягом чотирьох днів.

"Оскільки передавання через ніс незначне порівняно з передаванням через рот… жування жувальної гумки ACE2 та проковтування білка ACE2 повинні звести до мінімуму інфекцію, захистити пацієнтів із COVID-19 та запобігти передаванню", — сказав керівник дослідження доктор Генрі Даніелл зі Школи стоматолог Пенсільванському університеті (США)

Тим часом штам коронавірусу BA.5, який належить до сімейства Омікрон, нещодавно викликав нові спалахи захворюваності у всьому світі. Його зафіксували в Південній Африці, Великій Британії, частково в Європі та Австралії.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що населенню варто готуватись до чергової хвилі COVID-19.